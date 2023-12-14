Без водительских прав и частной собственности: как нардепы будут наказывать уклонистов

В Верховной Раде намерены наказать уклонистов. По словам нардепа Марьяны Безуглой, их могут ограничить в правах. Подробности пока держат в тайне — текст большого законопроекта о мобилизации обещают обнародовать в ближайшее время. Чего опасаться тем, кто избегает мобилизации — Фокус спросил у экспертов.

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В Верховной Раде прорабатывают большой законопроект, который коснется процесса мобилизации. Текст обещают обнародовать в ближайшее время. Но политики уже говорят о некоторых положениях документа.

По словам нардепа Марьяны Безуглой, изменения коснуться широкого перечня тем: демобилизации, срочной службы, воинского учета, рекрутинга, работы военно-врачебных комиссий. Кроме того закон, если он будет принят, ограничит права уклонистов.

Фокус разбирался, каким образом в Украине могут усилить ответственность за уклонения от мобилизации.

Лишить водительских прав

Нардепы неоднократно рассуждали о том, как собираются наказать уклонистов. Несмотря на то, что, по словам нардепа Федора Вениславского, избежать мобилизации пытаются всего 1-5% военнообязанных украинцев, и это никак не влияет на военные действия.

Сначала политики хотели вернуть в Украину военнообязанных, покинувших страну во время действия военного положения и привлечь к уголовной ответственности. В конце августа глава фракции СН Давид Арахамия пригрозил уклонистам, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны — экстрадицией. Нардеп говорил, что такие люди понесут наказание "за взятку, подделку документов и уклонение от мобилизации", а правительство обратится с запросом в страны ЕС о выдаче военнообязанных.

В ответ представители европейских государств дали понять, что не пойдут на ответные шаги, после чего тема сошла на нет. Эксперты говорили Фокусу, что военнообязанных, находящихся за границей, невозможно массово вернуть домой с помощью процедуры экстрадиции. Подобный механизм предусмотрен для лиц, совершивших тяжкие преступления и находящихся в международном розыске.

После того как с экстрадицией вопрос закрыли, нардепы продолжили обсуждать другие предложения. Например, предлагали лишить студентов старше 30 лет права на отсрочку. По мнению нардепа Вениславского, который осенью зарегистрировал соответствующий законопроект, военнообязанные мужчины пользуются "лазейкой" в законе, чтобы избежать мобилизации. Для этого они поступают в ВУЗы или профессиональные технические учреждения, где получают второе или третье образование, несвязанное с их профессиональной сферой.

В большом законопроекте о мобилизации, по словам Безуглой, нардепы, вероятно, реализуют ранее обсуждаемые инициативы. Законодатели планируют предоставить право на отсрочку только соискателям последовательного высшего образования младше 30 лет. Если подобные коррективы внесут, остальные студенты, не подходящие под конкретное описание, отправятся с университетской скамьи — на фронт.

Изменения в этом случае коснуться и профессорско-преподавательского состава. Нардепы намерены лишить права на бронь от мобилизации тех, кто работает не на полную ставку. Подобные заявления уже вызвали реакцию в профессиональном сообществе.

В связи с перечисленными положениями, ограничение прав уклонистов как отдельная норма не будет новшеством, говорит Фокусу адвокат АО "Бачинський та партнери" Максим Дзиковский. Военнообязанные, которых не отправили на фронт, и так не свободны в своих правах. Например, они не могут устроиться на работу без отметки в ТЦК и СП, а также через раз получают отсрочку на обучение.

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"Их права и так ограничены из-за невозможности устроиться на работу [без военного билета], получать высшее образование. Единственное, что могут еще сделать — забрать право на управление транспортным средством. Если не явился в военкомат вовремя, чтобы обновить данные", — рассуждает Дзиковский.

Заблокировать счета

По словам адвоката юридической компании "Riyako & Partners" Николая Максимова, лишить уклонистов прав на вождение проще, чем заблокировать банковские счета или наложить арест на недвижимость. В теории подобные ограничения тоже могут применить, но для этого потребуется внести более широкие изменения в нормативную базу.

"Все зависит от того, как изменят законодательство. Сейчас заблокировать счета можно на основании судебного решения. Однако если внесут серьезные изменения, это могут делать по решению ТЦК и СП", — говорит Фокусу Максимов.

Адвокат напоминает — если человеку вручили повестку, он поставил подпись, но не явился в ТЦК — с этого момента военкомы считают его уклонистом.

"Законодатели могут упростить порядок принятия постановления про привлечение к административной ответственности. Сейчас военкомы имеют право на протяжении двух месяцев, с момента, как человек не явился по повестке, привлечь его к административной ответственности. Но для этого он все равно должен явится в ТЦК. Поэтому законодатели могут сделать следующее: независимо от того явился военнообязанный или нет в течение двух месяцев с момента вручения повестки — будут привлекать к административной ответственности. В рамках штрафа — накладывать арест на банковский счет", — добавляет эксперт.

Подобные ограничения, по словам адвоката, должны действовать до снятия военного положения. В противном случае блокировка банковских счетов или арест недвижимости будет расцениваться как ограничение прав, гарантируемых Конституцией Украины. В частности — неприкосновенности жилья и права на частную собственность.

Согласно статье 41 Конституции Украины, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

"Право частной собственности является нерушимым. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. ", — говорится в законе.

А статья 30 Конституции Украины гарантирует каждому неприкосновенность жилья.

Когда появится готовый текст законопроекта о мобилизации, предусматривающего, в том числе ограничение прав уклонистов, Фокус снова вернется к этому вопросу.

Напомним, 10 декабря НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций, который был закрыт с начала полномасштабного вторжения. Политики и чиновники не спешат отчитываться о своих доходах за 2021 и 2022 годы. Однако те, кто успел подать декларацию, как выяснил Фокус, разжились машинами, квартирами и накопили миллионы гривен.

Фокус также изучил доходы военных чиновников и глав ОТЦК, некоторые из которых были замешаны в коррупционных скандалах. Оказалось, что супруги многих из них сумели хорошо заработать во время войны.