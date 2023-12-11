Добровольно сдался в плен — снова на фронт? Что будет в большом законопроекте о мобилизации

Нардеп Марьяна Безуглая опубликовала якобы "черновик" готовящегося большого законопроекта о мобилизации. В нем много резонансных изменений. Среди прочего предоставление увольнения воинам, побывавшим в плену. Но с важным замечанием — недобровольно сдавшимся врагу. Фокус выяснил, можно ли однозначно определить мотивы защитника, сложившего оружие перед оккупантом.

Related video

Луганская область, лето 2022 года. Взвод украинских бойцов проводит разведку вражеских позиций. По рации сообщают, что на них движутся российские танки в большом количестве. Приказ: "оставаться на месте". Командир взвода, оценивая ситуацию, понимает, что их сил не хватит на противостояние и решает сдаться в плен. Сегодня почти все бойцы того взвода уже вернулись домой по программе обмена пленными. Командир по-прежнему находится в плену у оккупантов.

Согласно статье 430 Уголовного кодекса Украины "под добровольной сдачей в плен понимают добровольный переход военнослужащего, который намеренно перестал сопротивляться врагу, хотя имел физическую возможность это делать, под власть противника". Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

А теперь главный вопрос: осудят ли в Украине командира взвода, принявшего не простое решение и спасшего своих побратимов, если он все же выживет в плену врага и вернется домой?

Эту историю Фокусу рассказал правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Он привел ее в качестве примера неоднозначных критериев при определении статуса "добровольная/недобровольная сдача в плен". Конечно, речь не о тех, кто перешел на сторону оккупанта и помогает ему в борьбе против украинского народа.

"Этот статус определяется в результате фильтрационных комиссий, опросов СБУ, в том числе и сбором всей информации. Но на войне нет однозначных ситуаций. Командир этого взвода спас людей, а если бы не сдался в плен — сегодня родные не увидели бы своих защитников. Так оправданно ли это? Думаю, да. И таких историй множество", — говорит Фокусу Павличенко.

По мнению правозащитника, каждый кто побывал в плену врага — жертва и вешать ярлыки о добровольной или недобровольной сдаче в плен — не правильно и жестко.

Между тем, народная депутатка от фракции "Слуга народа" и член комитета национальной безопасности Марьяна Безуглая опубликовала "черновик" большого законопроекта о мобилизации, который должен появиться уже в ближайшее время в Верховной Раде.

Это не окончательная редакция текста и есть вероятность, что многие резонансные пункты будут пересмотрены или отменены вовсе, но пока много вопросов вызывают некоторые нормы. В частности, определение статуса "добровольная/недобровольная сдача в плен". Редакция Фокуса заинтересовалась этим вопросом после того, как в "черновике" законопроекта появилось следующее:

Не подлежат мобилизации 6 месяцев в течение увольнения:

из плена;

срочники;

кто был мобилизован и уволен.

Основание для увольнения:

побывавшие в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

которые прослужили во время действия военного положения … годы (разрабатывается).

И остается не ясным, как власти будут принимать решения о добровольной/недобровольной сдаче в плен, если четких критерий для этого статуса нет.

"Повторюсь, не правильно вещать ярлыки на людей, принявших не простое решение о сдаче в плен на боле боя. Дальше будем разделять на тех, кто пробыл в плену год, а кто неделю? Это уже дискриминация. О возвращении таких людей на службу, решение принимается после прохождения ВВК. И за неделю можно сломать человека, и он станет не пригодным к службе психологически и даже физически. Все очень индивидуально", — говорит Павличенко.

Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов считает, что намерения, прописанные в черновом варианте законопроекта, могут дисбалансировать ситуацию внутри страны.

"Пока это все выглядит очень плохо и дискриминационно. Как определить сдался человек в плен по собственной воле или его заставили под дулом автомата? Просто провести служебное расследование в части, которая находится на линии фронта — это очень тяжело. Определить, как именно человек сдался в плен в горячей точке, на мой взгляд не реально", — говорит Фокусу Максимов.

Адвокат предполагает, что такие меры могут предприниматься для того, чтобы если возникнет острая нехватка мобилизационного ресурса — всем, кто вернулся из плена ставить отметку "добровольная сдача" и вновь отправлять на фронт.

"Я надеюсь это просто недоработка законопроекта и этот пункт исправят или вовсе уберут", — заключает Максимов.

Глава адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры" Дарья Панфилова считает, что слишком рано анализировать "черновик от Безуглой", так как многие указанные в нем позиции носят сомнительный характер реализации. Тем не менее, собеседница Фокуса подчеркивает, что разделения военнослужащих по статусу "добровольная/недобровольная сдача в плен" для получения увольнения со службы не будет. Все, кто сдался в плен по собственной воле и, если это доказано в рамках уголовного производства — несут наказание согласно статье 430 УКУ.

Но вопрос, как определить мотивы воина если они не так очевидны — все еще остается не ясным.

Напомним, в Верховной Раде готовится законопроект, который предусматривает вручение повесток по электронной почте и заказным письмом. По словам экспертов, механизм вручения повесток по электронной почте на практике реализовать сложно. Для этого представителям ТЦК нужно каким-то образом получить электронные адреса тысячи военнообязанных. Затем верифицировать их — официальная это почта или нет. После этого — как-то подтвердить получение повестки адресатом по электронной почте.

В Запорожье придумали "новый способ" вручения повесток через третьих лиц. К рейдам военкомов и полиции подключили "Муниципальную стражу".