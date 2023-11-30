При помощи третьих лиц: в ТЦК придумали новый способ "раздачи" повесток

"Муниципальная стража" есть практически при каждом городском совете. Сотрудники такой "местной полиции" забронированы от призыва в военное время. Но теперь в Запорожье они принимают непосредственное участие в мобилизации. Фокус выяснил, зачем мэрия наделила "стражей" новыми обязанностями.

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Пока в Киеве готовят комплексный план по распоряжению Владимира Зеленского, призванный изменить подход к мобилизации, власти на местах взяли дело в свои руки.

Недавно Львовская ОВА разрешила военкомам останавливать людей на улице и проверять документы, удостоверяющие личность, несмотря на то, что такая проверка сотрудниками ТЦК является незаконной. А в Запорожье к рейдам военкомов и полиции подключили "Муниципальную стражу".

По словам и.о главы Запорожья Анатолия Куртева, в городе создана 21 группа, в которую входят представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), полиции и сотрудники коммунального учреждения "Муниципальная стража". В сотрудничестве с ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) они будут ходить по домам и оповещать население о необходимости встать на воинский учет.

"Как представители городского совета мы должны вместе с ТЦК обеспечить взаимодействие с председателями ОСМД, с руководителями предприятий всех форм собственности, потому что война — она для всех, и нет разграничений — все должны встать на учет. Мы понимаем, какие риски могут быть в общественном пространстве. Точно "Муниципальная стража" не будет задействована в каких-либо принудительных действиях. Это недопустимые вещи. Наша задача — разъяснительная работа. Это нормальный рабочий процесс в соответствии с нашими полномочиями", — сказал заместитель городского главы Александр Власюк.

В мэрии уверяют, что самостоятельно представители "Муниципальной стражи" не будут вручать повестки и тем более применять силу в отношении военнообязанных. Группы начали работать с 29 ноября. Они патрулируют районы с 7 до 9 утра и с 17.00 до 19.00 вечера.

Как это будет выглядеть на деле: в дверь стучат люди в форме, представляются дежурными "Муниципальной стражи" и начинают рассказывать о важности встать на учет в военкомат? Учитывая многочисленные скандалы с незаконными задержаниями украинцев работниками ТЦК, пока верится с трудом, что и "стражи" не станут превышать полномочия.

Кто такие дежурные из "Муниципальной стражи"

"Муниципальная стража" — коммунальные предприятия, которые появились в разных регионах Украины приблизительно с 2015 году. Изначально власти хотели создать муниципальную полицию, способную разгрузить правоохранителей. Однако на законодательном уровне сделать это не удалось. В правовом поле "стражи" получила статус коммунального предприятия при горсоветах, и основные задачи — охранять больницы, парки, массовые мероприятия, а также патрулировать улицы вместе с полицейскими.

Работа в муниципальной охране оплачивается, дежурным покупают униформу, бронежилеты, каски, спецсредства, а иногда — вооружают современными информационными технологиями. Например, в Днепре в 2018 году для сотрудников муниципальной охраны почти за 6 млн грн приобрели программное обеспечение, с помощью которого можно распознавать лица людей, номера машин, следить за их маршрутами.

В СМИ "Муниципальную стражу" называют силовой структурой, подконтрольной и финансируемой местной властью. В Одессе ее сотрудников в 2018 году судили за избиение дубинками журналистов. В Киеве предприятие связывали с праворадикальной организацией "С14" и подозревали в ряде скандалов. Столичная "Муниципальная стража" подозрения в свой адрес отрицала.

Особенно заметна работа "Муниципальной стражи" была во время карантинных мероприятий в 2020 году. Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов в беседе с Фокусом вспоминает, что вместе с полицией дежурные патрулировали улицы и выявляли нарушителей.

"У муниципальной охраны нет полномочий, предусмотренных законодательством. Они не могут проверять документы, задерживать людей. Все, что они могут — в случае правонарушения до приезда полиции удерживать правонарушителя. Но это может сделать любой гражданин Украины и без формы ["Муниципальной стражи"], — говорит Максимов.

В Запорожье коммунальное предприятие "Муниципальная стража" появилось в июне 2023 года. В горсовете сообщили, что дежурные будут работать в сотрудничестве с правоохранительными органами и выполнять задачи в области охраны общественного порядка и контроля благоустройства. В дальнейшем количество функций будет расширено.

На помощь полицейским

В октябре, после того как в обществе начали активно обсуждать недостаточно эффективную мобилизацию, бывшая замминистра обороны Анна Маляр напомнила, что в ответе за результаты мобилизации — не только военкомы, но и местные власти. По мнению экс-чиновницы, сотрудники ТЦК и СП должны работать в связке с местными органами исполнительной власти при участии органов местного самоуправления и с привлечением предприятий и предпринимателей.

"Уведомления и прибытия призываемых граждан должны обеспечивать местные органы власти, а не ТЦК и военкомы. В Указе президента четко распределены обязанности по мобилизационному процессу. Поэтому за взятки спрашивать надо с военкомов и тех, кто давал взятки. А за обеспечение мобилизации, прежде всего — с местных органов власти", — говорила Маляр.

Юристы в беседе с Фокусом отмечали, что в Указе президента, на который ссылалась Маляр, местные власти вместе с ТЦК и СП действительно должны обеспечить своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу. Однако на практике для этого не хватает законных механизмов. В отличие от сотрудников ТЦК, которые не концентрируются на правовых механизмах, выполняя мобилизационные планы, местные власти не могут "хватать" на улицах людей.

Однако чем сильнее давление в вопросе эффективности мобилизационных мероприятий, тем активнее местные власти ищут способы решить вопрос.

"Во Львове, как и в других городах Украины, в том числе Запорожье, "Муниципальная стража" — это синекуры. То есть люди, которые ни за что не отвечают, но деньги за это получают. Они забронированы от призыва. И хотя в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет ни слова про "Муниципальную стражу", — это [привлечение к сотрудничеству с ТЦК и полицией] вынужденные мероприятия, так как мобилизация не удалась, и власти ищут способы повлиять на военнообязанных", — говорит Фокусу адвокат Олег Леонтьев.

Эксперт добавляет, что "Муниципальная стража", зарегистрированная как коммунальное предприятие, не может заниматься вопросами мобилизации. Даже если их об этом просят сотрудники ТЦК, полиция или военная администрация. Поэтому если муниципальная охрана будет "скручивать" людей, проверять у них документы — их можно привлечь к уголовной ответственности.

"Муниципальная стража" нужна, чтобы стоять рядом с полицейскими для толпы и устрашения. Однако решения ищут не там. Достаточно предоставить ТЦК доступ к реестру избирателей и тогда военкомам не придется бегать по улицам и ловить военнообязанных. Они будут видеть, кто живет на их территории, чем занимается, кого можно призывать", — добавляет Леонтьев.

Фокус ранее писал о том, как власти могут изменить работу ТЦК и ВВК, чтобы усилить мобилизацию.

Также Фокус рассказывал о том, кто из военнослужащих подлежит демобилизации, в первую очередь, если власти примут такое решения.