Мобилизация в Украине: сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у граждан – Минюст

Чтобы избежать нарушений своих прав граждане должны знать, что полиция не имеет права вручать повестки, а сотрудники ТЦК не наделены полномочиями проверять документы.

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В настоящее время в Украине действует правовой режим военного положения. Это означает, что некоторые права граждан ограничиваются, а силовые структуры получают дополнительные полномочия. Но расширенные полномочия силовиков остаются четко регламентированными и разграничены между отдельными структурами. Кто и на каких основаниях имеет право проверять документы на улице у гражданских лиц, а также кто и где может вручать повестки в ТЦК, разъяснили в Министерстве юстиции.

В Минюсте подчеркнули, что проверка документов на улице сотрудниками ТЦК является незаконной, а полицейские не имеют права вручать повестки военнообязанным. Кроме того, прежде чем предоставить свои документы на проверку уполномоченному лицу, гражданин имеет право попросить его предъявить служебное удостоверение и назвать основания для проверки.

Кто и на каких основаниях может проверять документы на улице

Полномочиями проверять документы у граждан наделены сотрудники нескольких силовых структур:

Национальной полиции;

СБУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

Государственной таможенной службы;

ВСУ.

В свою очередь, в полномочия представителей ТЦК проверка документов на улицах не входит. Поэтому в последнее время широко распространена практика совместных патрулей и блокпостов сотрудников ТЦК и полиции.

Перечень оснований для проверки документов у полиции достаточно широк. Фактически, полицейские могут найти основание в любой ситуации, чтобы остановить пешехода или транспорт для проверки. Тем не менее, не лишним будет уточнить, почему вас просят предъявить документы.

Уполномоченное лицо в ответ не просьбу должно озвучить одну из нижеперечисленных причин:

нарушение правил общественного порядка;

признаки алкогольного опьянения;

подозрение на причастность или совершение преступления;

подозрение на использование транспортного средства в преступных целях;

нарушение запретов, введенных в период военного положения;

нахождение на месте совершения преступления, правонарушения, ДТП или другой чрезвычайной ситуации;

наличие оружия, боеприпасов, наркотиков или других запрещенных предметов или веществ;

хранение, использование или транспортировка предметов и веществ, которые требуют специального разрешения;

нахождение на территории или объекте, где действует спецрежим.

Не является основанием для проверки документов установление личности с целью вручить повестку в ТЦК.

Кто и где может вручать повестки в ТЦК военнообязанным гражданам

В Минюсте уточнили, что законом не ограничиваются локации вручения повесток. То есть военнообязанному могут вручить документ, предписывающий явиться в ТЦК, в любом месте: дома, на работе, в общественном месте, на блокпосту или на улице.

При этом закон ограничивает список официальных лиц, которые имеют право вручать повестки. Такими полномочиями наделены:

представители ТЦК;

работники местных органов самоуправления;

работодатели, независимо от формы собственности предприятия.

Полиция не имеет права вручать повестки ни на улице, ни в любом другом месте, законом такие полномочия не предусмотрены, подчеркнули в Минюсте.

Напомним, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это касается и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва от мобилизации.

Ранее Фокус писал, как долго продлится мобилизация в Украине и что на это влияет. Действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. В ряды ВСУ могут мобилизовать годных к службе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.