Мобилизация в Украине: какие есть повестки и где их могут вручить

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это касается и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва от мобилизации.

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Военнообязанные мужчины в возрасте 18 — 60 лет в Украине во время мобилизации и военного положения могут получить повестки практически везде. Об этом в эфире телемарафона сообщил Владимир Фитьо, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что украинцы должны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это касается и тех, кто украинцев, которые имеют право на отсрочку от призыва. Законодательство регулирует вопрос, где вручают повестки.

"Это может быть в парке, на улице или на блокпосте", — пояснил он.

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Мобилизация в Украине: какие документы должны быть у работников ТЦК при вручении повестки

Фитьо отметил, что военнослужащие ТЦК и СП могут вручать повестки. Это касается и работодателей, представителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и предприятий, независимо от формы собственности. Также это разрешено делать представителям ЖЭК и ОСМД. Фитьо отметил, что повестка должна быть вручена военнообязанному гражданину лично.

Подполковник назвал дезинформацией сообщения о том, что мобилизация 2023 года предусматривает отправку военнообязанных якобы сразу на фронт после вручения им первой повестки. В ТЦК, по его словам, устанавливают состояние здоровья, призывника, его семейное положение, профессию, специальность.

Только при необходимости, если специальность и уровень здоровья позволяют, лицо отправляют в учебный центр. Если военнообязанный отказывается брать первую повестку, то он подпадает под административную ответственность. В случае отсутствия по мобилизационному распоряжению нарушитель подпадает уже под уголовную ответственность.

Напомним, 11 октября юрист Борис Хмелевский назвал главные проблемы мобилизации в Украине. По его словам, неопределенный срок службы мешает эффективному процессу.