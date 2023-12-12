Преподаватели уйдут в ВСУ. Как большой законопроект о мобилизации отразится на образовании

Большой законопроект о мобилизации коснется украинских студентов, ученых и работников ВУЗов. Спрятаться от военкомов за университетской скамьей будет сложнее. Фокус выяснил, нужно ли пополнять армейские резервы живой силы за счет интеллектуального потенциала страны.

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Верховная Рада прорабатывает большой законопроект о мобилизации, рекрутингу и прохождению военной службы. Полный документ еще не публиковали, но некоторые пункты постепенно становятся известны. Из имеющихся данных можно сделать вывод об усилении мобилизации в случае принятия закона.

Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая показывала часть пунктов законопроекта, в которой прописан порядок мобилизации преподавателей и ученых.

Вместо освобождения от службы в ВСУ отсрочка полагается:

соискателям последовательного высшего образования, которым меньше 30 лет,

всем ученым с учеными званиями,

всем преподавателям, работающим на полную ставку.

Другие подробности неизвестны, в будущем возможна редакция текста законопроекта и исключение из него самых резонансных пунктов.

По словам главы Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, мобилизация сотрудников сферы образования — не самый лучший способ пополнить ресурсы живой силы в армии.

"Отправка на фронт учителей, преподавателей, докторов и других важных для общества специалистов — это плохая история. Кто-то должен учить и лечить детей", — говорит он Фокусу.

В военное время Генштаб ВСУ решает, кому положена отсрочка от призыва. Депутаты не собираются ограничивать права людей на образование или работу в системе образования. Если военные решат призывать преподавателей, финальное решение все равно примет Верховная Рада путем голосования, добавил политик.

Что делать преподавателям, работающим не на полную ставку?

Бабак уверен, что отсрочку от призыва справедливо давать преподавателям, работающим как минимум на 0,75 ставки. Такой показатель занятости означает, что ВУЗ — основное место работы человека и по роду деятельности он в первую очередь преподаватель. Если человек преподает в двух университетах на полставки, отсрочку от военной службы он не получит.

"Я понимаю, что много украинских преподавателей работают не на полную ставку, ведь для них нет нормальной нагрузки. Ожидаю их негативную реакцию на данный закон", — замечает нардеп Сергей Бабак.

Адвокат в сфере военного права Евгений Зурнаджи в разговоре с Фокусом подчеркивает необходимость исключения понятия бронь для преподавателей из других подзаконных актов после принятия закона о мобилизации.

Преподавателям придется выбирать, в каком университете работать на полной ставке. Юрист отмечает, что закон ударит по украинской системе образования. Чтобы учреждению получить аккредитацию, нужно иметь штатное число академического состава — докторов и кандидатов наук.

"Многие ВУЗы рискуют потерять аккредитацию из-за мобилизации преподавателей. Ученый профессорский состав до войны насчитывал несколько тысяч человек, остальными закрывали ряд предметов в разных ВУЗах", — поясняет Зурнаджи.

Как замечает адвокат, часть преподавателей окажутся в выгодном положении. Из-за недостатка кадров оформленных на 0,25 ставки переведут на полную занятость и ВУЗ не потеряет аккредитацию.

Академсреда в шоке: какие потери понесет сфера образования

Огромное количество преподавателей, работающих в нескольких ВУЗах на условиях частичной занятости, столкнутся с угрозой отправки на фронт, если в законопроекте оставят норму об отсрочке только для постоянно занятых.

Многие преподаватели вынуждены частично работать, поскольку работодатели не дает им нормальной загрузки. В частности, речь идет о преподавателях точечных дисциплин, к примеру, журналистики или менеджменте в технических ВУЗах.

"Данный подход властей нанесет вред для системы высшего образования в послевоенный период. Мы получим нехватку людей, способных преподавать", — объясняет Фокусу эксперт по вопросам образования, основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк.

Законодательные изменения должны выявлять уклонистов, прикрывающихся научной деятельностью. Речь идет о работниках малоизвестных региональных ВУЗов, которые устроились на 0,25 ставки и практически не работают.

Чтобы отличить действительных работников сферы образования от уклонистов, нужно смотреть на их научную деятельность, опыт работы в ВУЗе и количество написанных научных работ. Наличие степени кандидата или доктора наук не является объективным показателем научного работника.

"Люди поступают в малоизвестные институты, быстро сдают экзамены и получают ученую степень до 30 лет. Далее вы — кандидат наук, работаете где хотите и имеете отсрочку от армии. Потому стоит сделать параметр регулярности научной деятельности, на основе которого будет определяться основания для отсрочки от службы в ВСУ", — поясняет эксперт.

Схожий подход стоит применять и к возрастным студентам-уклонистам, которые решили после 30 лет получить третье или четвертое образование, не связанное с профессиональной деятельностью.

"Скажу, что по специальности "материаловедение" заметный рост возрастных студентов — их в 10 раз больше, чем до войны. Приходят 10 взрослых студентов, из них только 1 — реальный. Но если массово забирать в армию преподавателей университетов, большого мобилизационного ресурса это не даст. Скорее, будут новые проблемы в обществе", — полагает Кондратюк.

Напомним, в Минобразования признали, что число преподавателей в системе высшего образования намного выше существующих потребностей. Увеличить им зарплаты планируют только после модернизации всей системы.

Нардепы ранее придумали, как мотивировать студентов служить в армии. Один из зарегистрированных законопроектов предусматривает льготы для контрактников, которые не воспользуются отсрочкой от призыва.