Взамен на бесплатное образование: в Раде придумали, как подтолкнуть студентов к мобилизации

Нардеп от партии "Слуга народа" инициировал законопроект о внесении изменений в статью о мобилизации. Если ВР примет предложенные поправки, государство оплатит учебу студентам, которые добровольно пойдут на воинскую службу.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает льготы для студентов-контрактников, которые не воспользуются отсрочкой от призыва на время учебы и мобилизуются по собственному желанию. Проект изменений в статью 23 закона о мобилизации представил народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект предлагает полностью оплатить учебу студентам высших и средних специальных учебных заведений, а также соискателям научных степеней, если они согласятся призваться на военную службу во время мобилизации.

Поправки к закону о мобилизации не касаются отсрочки для преподавателей и научных работников. По-прежнему воспользоваться отсрочкой смогут только те, кто работает у учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, что 3 сентября стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене отсрочки студентам старше 30 лет, которые используют получение образования для уклонения от мобилизации.

Также мы писали о том, кто должен ожидать повестку в ближайшее время.