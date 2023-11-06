"Бюджет не резиновый": в Минобразования заявили, что в Украине "слишком много преподавателей" (видео)

По словам заместителя министра Михаила Винницкого, преподавателям стоит ожидать повышения зарплат только в случае обновления сети ЗВО. Он объяснил, что количество поступающих в Украине заметно снизилось.

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В Украине количество преподавателей в ЗВО превышает потребность, поэтому увеличение зарплат возможно только в случае модернизации всей системы. Об этом в комментарии ОО "Прогресильні" заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Я понимаю, что это очень не популярно звучит, но у нас сегодня слишком много преподавателей. И когда мы говорим об увеличении расходов или оплаты преподавателей, мы должны понимать, что бюджет не резиновый. На сегодня увеличение окладов или зарплат преподавателей возможно только при том, что мы будем модернизировать сеть", — подчеркнул он.

Чиновник объяснил, что количество поступающих в Украине значительно уменьшилось. Сейчас в учреждения высшего образования поступает вдвое меньше абитуриентов, чем это было раньше.

"Я хочу обратить внимание, что у нас 15 лет назад было 630 тысяч выпускников школ ежегодно. В прошлом году было 360 тысяч", — отметил Винницкий.

Однако, по его словам, за это время не изменились контингент ЗВО и количество преподавателей.

На момент публикации Минобразования не давали дополнительных комментариев относительно заявления Винницкого.

Комментарий Михаила Винницкого (о количестве преподавателей — с 15:40)

Напомним, в Украине планируют "фундаментально" реформировать систему высшего образования. В частности, "контрактников" наделят возможностью регулировать срок обучения, студенты смогут выбирать специальность уже после второго курса, а заочная форма будет отменена.

Согласно расследованию СМИ, украинцы используют высшее образование, чтобы избежать мобилизации. В 2023 году доля первокурсников "на контракте" выросла до 70%, а их средний возраст составил 27 лет. Студентов старше 30 и 40 лет, если сравнивать с показателями за предыдущие годы, также стало больше.