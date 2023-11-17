"Не критичны для обороны": в Раде заявили, что избежать мобилизации пытается 1-5% украинцев

По словам нардепа Федора Вениславского, украинцев, готовых встать на защиту своей страны, намного больше, чем "уклонистов".

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Количество военнообязанных мужчин, которые уехали или пытались уехать из Украины, не оказало никакого влияния на военные действия. Об этом сказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии BBC.

Федор Вениславский заявил, что граждане, пытающиеся разными путями избежать службы в армии, составляют меньшинство. Согласно его утверждению, 95-99% украинцев готовы встать на защиту своей страны.

"Тех, кто пытается избежать мобилизации, примерно 1-5%. Они точно не критичны для обороны Украины", — сказал чиновник.

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По словам Федора Вениславского, на данный момент в Украине не планируются меры по радикальному увеличению числа лиц, подлежащих мобилизации.

По словам министра обороны Рустема Умерова, украинская армия сейчас насчитывает более 800 тысяч человек.

При этом авторы статьи отметили, что около 40 000 мужчин бежали или пытались бежать от мобилизации. Также упоминаются данные официальных лиц США, согласно которым число погибших украинских военных может достигать 70 000 человек.

Напомним, по информации СМИ от 17 ноября, с начала полномасштабной войны 19 740 мужчин незаконно покинули Украину. Еще 21 113 военнообязанных предприняли попытку выехать, однако были задержаны.

Ранее, 18 сентября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину.