"Не критичні для оборони": у Раді заявили, що уникнути мобілізації намагається 1-5% українців

За словами нардепа Федора Веніславського, українців, готових стати на захист своєї країни, набагато більше, ніж "ухилянтів".

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Кількість військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати з України, не мала жодного впливу на військові дії. Про це сказав народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі BBC.

Федір Веніславський заявив, що громадяни, які намагаються різними шляхами уникнути служби в армії, становлять меншість. Згідно з його твердженням, 95-99% українців готові стати на захист своєї країни.

"Тих, хто намагається уникнути мобілізації, приблизно 1-5%. Вони точно не критичні для оборони України", — сказав чиновник.

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За словами Федора Веніславського, наразі в Україні не плануються заходи щодо радикального збільшення кількості осіб, які підлягають мобілізації.

За словами міністра оборони Рустема Умерова, українська армія зараз налічує понад 800 тисяч осіб.

При цьому автори статті зазначили, що близько 40 000 чоловіків втекли або намагалися втекти від мобілізації. Також згадуються дані офіційних осіб США, згідно з якими кількість загиблих українських військових може досягати 70 000 осіб.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ від 17 листопада, з початку повномасштабної війни 19 740 чоловіків незаконно покинули Україну. Ще 21 113 військовозобов'язаних зробили спробу виїхати, проте були затримані.

Раніше, 18 вересня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон за допомогою фіктивних довідок, матимуть юридичні проблеми після повернення в Україну.