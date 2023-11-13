У США оцінюють військові втрати України в 190 тисяч осіб, — The Economist

За даними американських чиновників, під час бойових дій загинуло щонайменше 70 000 українських солдатів і ще до 120 000 дістали поранення. Раніше президент України Володимир Зеленський згадував про те, що втрати ЗС РФ щонайменше у п'ять разів перевищують українські.

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Офіційні особи США оцінюють втрати Сил оборони України у війні проти Російської Федерації у 190 тисяч осіб убитими та пораненими. Про це йдеться у статті The Economist від 12 листопада.

У публікації йдеться про те, що повномасштабна війна істотно вплинула на ринок праці в Україні. Так, у момент повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну одномоментно втратили роботу близько 4,8 мільйона українців.

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Повідомляється, що в галузях, які традиційно вважаються чоловічими, зростає попит на робітників. У міру продовження мобілізації в Україні жінки дедалі частіше влаштовуються працювати у сфери, де раніше становили меншість.

За даними міністерки економіки України Юлії Свириденко, із 36 тисяч малих і середніх компаній, зареєстрованих у країні 2023 року, 51% очолюють жінки. Крім того, відсоток співробітників жіночої статі збільшився в будівництві та гірничодобувній промисловості.

Як зазначають журналісти, сотні тисяч українських чоловіків були призвані на військову службу. У виданні також стверджують, що американські чиновники оцінюють бойові втрати України в 190 тисяч осіб. За їхніми даними, у війні загинуло щонайменше 70 000 українських солдатів і до 120 000 було поранено.

Втрати України у війні: що говорить президент

Президент України Володимир Зеленський на конференції Reuters NEXT у Нью-Йорку 8 листопада заявив, що втрати ЗС РФ у війні в Україні в рази перевищують втрати серед особового складу Сил оборони.

"Деякі лідери кажуть, що Росія вчетверо більша. Але ви повинні знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні щонайменше вп'ятеро менше", — сказав український лідер.

Нагадаємо, 19 серпня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про втрати української армії є державною таємницею. За її словами, розголошувати дані небезпечно, оскільки РФ може використовувати це на свою користь.