"Таємні дані": у Міноборони просять не розголошувати інформацію про втрати ЗСУ

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, інформація про втрати української армії є державною таємницею. Розголошувати дані небезпечно, оскільки Росія може використати це на свою користь і прорахувати подальші дії Києва.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про втрати українських військ, яка періодично з'являється в західних ЗМІ. Про це Маляр повідомила в Telegram.

Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому, що хтось щось хоче приховати, а тому, що це вимога військових. Чому ці дані таємні? Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій", — написала Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених у загальній кількості військовослужбовців. Якщо ці цифри відомі ворогу, він може заздалегідь прорахувати дії Збройних сил України. Причому йдеться не лише про загальну кількість вбитих і поранених, а й про кількість втрат конкретних підрозділів і напрямків.

"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею. Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, 19 серпня ЗС РФ обстріляли центр Чернігова. Імовірно, удар було завдано балістичною ракетою. Снаряд влучив у драмтеатр, де цього дня проходила виставка дронів. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло 7 осіб, 90 осіб дістали поранення. Крім цивільних, по медичну допомогу звернулися 10 поліціянтів.

Організаторка виставки в драмтеатрі, волонтерка Марія Берлінська повідомила, що під час тривоги захід перервали, а учасників сповістили про необхідність спуститися в укриття. Вона також зазначила, що про місце проведення виставки було відомо тільки зареєстрованим і перевіреним учасникам за кілька годин до заходу. Міськрада Чернігова, своєю чергою, стверджує, що дозвіл на проведення виставки не видавала.