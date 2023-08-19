Виставку дронів у Чернігові погодили з ВЦА: міськрада заперечує надання дозволу

За словами волонтерки Марії Берлінської, конкретне місце проведення заходу повідомили тільки зареєстрованим і перевіреним учасникам за кілька годин до заходу. Міськрада Чернігова, своєю чергою, стверджує, що дозвіл на проведення виставки не видавала.

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Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська прокоментувала ракетний удар ЗС РФ по Чернігову, який відбувся в день проведення в місті виставки "Люті пташки". Відповідний пост волонтерка опублікувала у Facebook.

Марія Берлінська вказала на те, що офіційні органи ще не називали об'єкт, по якому було завдано удару. Вона також зазначила, що після оголошення повітряної тривоги, виставку дронів перервали, а учасників сповістили про необхідність спуститися в укриття.

"На жаль, частина людей все одно пішли на вулицю. Усі, хто пішов в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", — написала керівниця проєкту Victory Drones.

Волонтерка також повідомила, що захід було попередньо офіційно погоджено з місцевою владою. Крім того, в анонсі виставки дронів не згадувалася локація її проведення.

"Конкретне місце повідомили тільки зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Усі дані учасників надані відповідним органам", — стверджує Берлінська.

Анонс виставки "Люті пташки" в Чернігові

У пресслужбі Чернігівської міської ради заявили, що проведення сьогоднішньої виставки в місті не узгоджувалося з Чернігівською міською радою і дозволів не надавалося. При цьому у відомстві не уточнили, про яку саме виставку йдеться.

Удар по Чернігову: що відомо

Нагадаємо, 19 серпня ЗС РФ обстріляли центр Чернігова. За словами глави ОВА В'ячеслава Чауса, удар був, імовірно, завданий балістичною ракетою.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок обстрілу Чернігова 7 людей загинули, 90 поранено. По медичну допомогу, крім цивільних, звернулися 10 поліцейських і 12 неповнолітніх.

Відомо про 7 загиблих і 90 поранених у Чернігові

У мережі також з'явилося відео, на якому зафіксовано момент ракетного удару по Чернігову. На відео — дівчина в білому, за спиною якої спалахує вогонь над драмтеатром.