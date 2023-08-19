Выставку дронов в Чернигове согласовали с ВГА: горсовет опровергает предоставление разрешения

По словам волонтера Марии Берлинской, конкретное место проведения мероприятия сообщили только зарегистрированным и проверенным участникам за несколько часов до мероприятия. Горсовет Чернигова, в свою очередь, утверждает, что разрешение на проведение выставки не выдавал.

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Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская прокомментировала ракетный удар ВС РФ по Чернигову, который состоялся в день проведения в городе выставки "Люті пташки". Соответствующий пост волонтер опубликовала в Facebook.

Мария Берлинская указала на то, что официальные органы еще не называли объект, по которому был нанесен удар. Он также отметила, что после объявление воздушной тревоги, выставка дронов была прервана, а участников оповестили о необходимости спуститься в укрытие.

"К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все ушедшие в укрытие целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", — написала руководитель проекта Victory Drones.

Волонтер также сообщила, что мероприятие было предварительно официально согласовано с местными властями. Кроме того, в анонсе выставки дронов не упоминалась локация ее проведения.

"Конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам", — утверждает Берлинская.

Анонс выставки "Люті пташки" в Чернигове

В пресс-службе Черниговского городского совета заявили, что проведение сегодняшней выставки в городе не согласовывалось с Черниговским городским советом и разрешений не предоставлялось. При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно выставке речь.

Удар по Чернигову: что известно

Напомним, 19 августа ВС РФ обстреляли центр Чернигова. По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, удар был, вероятно, нанесен баллистической ракетой.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела Чернигова 7 человек погибли, 90 ранены. За медицинской помощью, помимо гражданских, обратились 10 полицейских и 12 несовершеннолетних.

Известно о 7 погибших и 90 раненых в Чернигове

В сети также появилось видео, на котором зафиксирован момент ракетного удара по Чернигову. На видео — девушка в белом, за спиной которой вспыхивает огонь над драмтеатром.