"Тайные данные": в Минобороны просят не разглашать информацию о потерях ВСУ

По словам замминистра обороны Анны Маляр, информация о потерях украинской армии является государственной тайной. Разглашать данные опасно, поскольку Россия может использовать это в свою пользу и просчитать дальнейшие действия Киева.

Related video

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о потерях украинских войск, которая периодически появляется в западных СМИ. Об этом Маляр сообщила в Telegram.

"Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому что кто-то хочет скрыть, а потому что это требование военных. Почему эти данные тайные? Потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий", — написала замминистра обороны.

Маляр добавила, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых в общем количестве военнослужащих. Если эти цифры известны врагу, он может заранее просчитать действия Вооруженных сил Украины. Причем речь идет не только об общем количестве убитых и раненых, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений.

"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной. Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", — отметила Маляр.

Напомним, 19 августа ВС РФ обстреляли центр Чернигова. Предположительно удар был нанесен баллистической ракетой. Снаряд попал в драмтеатр, где в этот день проходила выставка дронов. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела погибли 7 человек, 90 человек получили ранения. Помимо гражданских, за медицинской помощью обратились 10 полицейских.

Организатор выставки в драмтеатре, волонтер Мария Берлинская сообщила, что во время тревоги мероприятие прервали, а участников оповестили о необходимости спуститься в укрытие. Она также отметила, что о месте проведения выставки было известно только зарегистрированным и проверенным участникам за несколько часов до мероприятия. Горсовет Чернигова, в свою очередь, утверждает, что разрешение на проведение выставки не выдавал.