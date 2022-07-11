Засуджений за тортури колишній комбат "Торнадо" Оніщенко вийшов на волю, — екснардеп

Засуджений до 11 років позбавлення волі військовий був звільнений через 7 років ув'язнення. Раніше Оніщенко проявив бажання брати участь у повномасштабній війні проти РФ.

Народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук повідомив, що колишнього командира розформованої міліцейської роти "Торнадо" Руслана Оніщенка було звільнено з в'язниці через 7 років ув'язнення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у понеділок, 11 липня.

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"Звільнено з-за ґрат екскомбата батальйона "Торнадо" Руслана Оніщенка", — йдеться у публікації.

За словами Мосійчука, Оніщенко пробув у в'язниці майже 7 років.

Нагадаємо, у квітні 2017 року колишнього командира "Торнадо" було засуджено Оболонським районним судом Києва до 11 років позбавлення волі за статтями про опір співробітнику правоохоронних органів, присвоєння владних повноважень, доведення до самогубства, зґвалтування неприродним способом, викрадення, незаконне позбавлення волі та тортурах. Разом із ним до реальних тюремних термінів було засуджено ще семеро його товаришів по службі, умовні терміни отримали п'ятеро бійців батальйону. У 2019 році Київський апеляційний суд залишив вирок без зміни. Аналогічне рішення у вересні 2021 року ухвалив і Верховний суд України.

У 2015 році в Генеральній прокуратурі України повідомили, що Оніщенка було засуджено п'ять разів. За версією відомства, екскомандир "Торнадо" причетний до створення у місті Привілля Луганської області злочинного угруповання, яке займалося тортурами та незаконним позбавленням волі місцевих мешканців.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що Онищенко та низка інших ув'язнених написали звернення з проханням відпустити їх на волю для участі у повномасштабній війні проти РФ. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова тоді запевнила, що кожен кандидат на звільнення піддається ретельним перевіркам, перш ніж завершити відбування покарання за умов бойових дій.

Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому показано, як ув'язнених однієї з російських колоній агітують їхати воювати в Україну.