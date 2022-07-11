Осужденный за пытки бывший комбат "Торнадо" Онищенко вышел на свободу, — экс-нардеп

Приговоренный к 11 годам лишения свободы военный был освобожден спустя 7 лет заключения. Ранее Онищенко изъявил желание участвовать в полномасштабной войне против РФ.

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук сообщил, что бывший командир расформированной милицейской роты "Торнадо" Руслан Онищенко был освобожден из тюрьмы спустя 7 лет заключения. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 11 июля.

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"Освобожден из-за решетки экс-комбат батальона "Торнадо" Руслан Онищенко", — говорится в публикации.

По словам Мосийчука, Онищенко пробыл в тюрьме почти 7 лет.

Напомним, в апреле 2017 года бывший командир "Торнадо" был приговорен Оболонским районным судом Киева к 11 годам лишения свободы по статьям о сопротивлении сотруднику правоохранительных орган, присвоении властных полномочий, доведении до самоубийства, изнасиловании неестественным способом, угоне, незаконном лишении свободы или похищении человека и пытках. Вместе с ним к реальным тюремным срокам были приговорены еще семеро его сослуживцев, условные сроки получили пятеро бойцов батальона. В 2019 году Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменения. Аналогичное решение в сентябре 2021 года принял и Верховный суд Украины.

В 2015 году в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что Онищенко был осужден пять раз. По версии ведомства, экс-командир "Торнадо" причастен к созданию в городе Приволье Луганской области преступной группировки, которая занималась пытками и незаконным лишением свободы местных жителей.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Онищенко и ряд других заключенных написали обращение с просьбой отпустить их на свободу для участия в полномасштабной войне против РФ. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова тогда заверила, что каждый кандидат на освобождение подвергается тщательным проверкам, прежде чем завершить отбывание наказания в условиях боевых действий.

Тем временем в сети появилось видео, на котором показано, как заключенных одной из российских колоний агитируют ехать воевать в Украину.