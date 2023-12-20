Експеримент від нардепів: навіщо влада говорила про військовий облік жінок

Тема військового обліку та мобілізації жінок, як і раніше, сприймається в суспільстві гостро. Джерела Фокуса у Верховній Раді повідомили, що "на папері" цієї норми не існує. Скандальну тему днями обговорювали в профільному комітеті, проте більшість народних депутатів висловилися проти.

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Тема військового обліку жінок і подальша мобілізація залишається резонансною. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня дав зрозуміти, що не підпише закон із такою нормою.

Джерела Фокуса у Верховній Раді повідомили, що норми про військовий облік жінок"на папері" не існує. У комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки днями обговорювали питання, проте більшість народних депутатів висловилися проти. Якщо подібна норма з'явиться у великому законопроєкті про мобілізацію, який готує Міноборони, у профільному комітеті її не підтримають.

"Законопроєкту поки що немає, є напрацювання, тривають усні обговорення. Документ подаватиме Кабмін. Зараз є робоча група в Міноборони, там напрацьовують норми щодо мобілізації та демобілізації, але конкретики ніякої немає. Усі норми дискусійні", — повідомило Фокусу джерело у Верховній Раді.

За словами ветерана АТО, екскомандира роти в батальйоні "Айдар" Євгена Дикого, у колі військових питання мобілізації жінок ніколи не обговорювалося.

"Наскільки мені відомо, це особиста ініціатива [нардепа Мар'яни] Безуглої. Зараз це [військовий облік жінок із подальшою мобілізацією] не опрацьовується ні в парламентському комітеті, ні на рівні фракцій чи груп. Навіть сама Безугла не внесла окремий документ. Вона просто озвучила думку, а документа не існує. Тому незрозуміло, для чого вона зробила це. Я від жодної людини у формі в житті не чув про мобілізацію жінок. Військової необхідності в цьому немає. Навпаки, якби запровадили військовий облік жінок і обмежили виїзд за кордон, це б сильно вдарило по моральному духу захисників, які воюють, щоб бути спокійними за свої сім'ї", — сказав Фокусу Дикий.

Нагадаємо, заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила, що готується великий законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію. У документі, за словами нардепа, будуть резонансні положення. Зокрема, зниження призовного віку з 27 до 25 років, обмеження прав ухилянтів, а також — військовий облік жінок.

На думку Безуглої, українки"шукають любовний інтерес у Європі", поки чоловіки захищають Батьківщину на фронті, і цей стан справ потрібно виправити. Нардеп говорила, що мобілізувати жінок після постановки на військовий облік будуть тільки в тилові частини. У Генштабі ЗСУ, за словами Безуглої, ініціативу не схвалюють. Не отримала вона підтримки і серед українок. На запитання Безуглої, чи згодні жінки стати на військовий облік, щоб у перспективі вирушити на службу, більшість відповіли негативно.

Експерти говорили Фокусу, що пропонуючи суспільству обговорити резонансні теми, політик підвищує свою впізнаваність. Політолог Ігор Рейтерович зазначав, що на тлі скандальності норму про військовий облік жінок знімуть, але натомість зможуть ухвалити інші положення, що залишилися в тіні, з меншим опором з боку суспільства.

"Це стандартна схема. Подібна ініціатива в підсумку може призвести до посилення відтоку населення з країни, а також вдарить по рейтингу чинної влади", — говорив Фокусу експерт.

Раніше Фокус детально розбирався, на які заходи готові піти нардепи, щоб посилити мобілізацію.