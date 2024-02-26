Посилення мобілізації та відставка Залужного: чому 46% українців вважають що країна рухається не туди

В Україні знижується кількість тих, хто довіряє владі і думає, що країна рухається в правильному напрямку. Експерти вважають, що виною всьому затяжна війна, відсутність успіху на фронті і відставка генерала Залужного. Фокус з'ясував, як змінити ставлення українців на більш позитивне.

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Соціологи зазначають, що вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну побільшало тих, хто вважає, що справи в нашій рухаються не в тому напрямку. Так, наприклад, у грудні 2023 року цей показник становив 32% опитаних. У лютому він збільшився до 46%. Такі дані опублікували в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

Більш радикально налаштовані респонденти проживають у західній частині країни. Там 55% опитаних вважають, що Україна рухається не в тому напрямку, проти 35%, які вважають інакше. В інших регіонах кількість тих, хто позитивно оцінює сьогоднішню ситуацію, трохи більша.

Частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямі, у лютому 2024 року знизилася з 54% до 44% порівняно з груднем 2023 року.

Довіра до влади знижується

Починаючи з вересня 2023 року, соціологи фіксують зниження різних показників, що демонструють довіру суспільства до влади, а також задоволеність рішеннями істеблішменту, каже Фокусу директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Причин у цієї тенденції кілька. Починаючи від завищених очікувань у зв'язку з торішнім контрнаступом, закінчуючи звільненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і відновленням політичної боротьби всередині країни.

"Опозиція критикує владу, підкреслює протиріччя, підхоплює російські ІПСО. Це все призводить до збільшення песимізму в суспільстві. Разом із цим — розчарування через результати контрнаступу, звільнення генерала Залужного, а також затримка допомоги США. Ми з вересня 2023 року спостерігаємо погіршення різних показників. Поки що воно невелике. Наприклад, довіра до президента Зеленського впала до 60% [У грудні 2022 року Зеленському довіряли 84% українців, а 5% — не довіряли]. Але цей показник, як і раніше, дуже високий, порівняно з 28%, які були до повномасштабної війни, і порівняно з іншими президентами в інші часи", — міркує в бесіді з Фокусом Паніотто.

За словами соціолога, якщо ситуація в країні залишатиметься такою самою, як зараз, кількість тих, хто довіряє владі, зменшиться, а кількість тих, хто впевнений, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, продовжать поступово знижуватися. До різкого падіння можуть призвести значні невдачі на фронті.

"Усе-таки два роки війни, йде накопичення втоми, очікування перемоги стає довгим. Ми запитували нещодавно людей, скільки вони готові чекати перемоги: варіант відповіді "скільки буде потрібно" дали 73%. Однак кількість тих, хто готовий на компроміси, заради миру, теж збільшується. Було 10%, зараз — приблизно 20%. Якщо ситуація буде стабільна — не буде значного просування з боку ЗС РФ, думаю, люди будуть готові терпіти стільки, скільки потрібно і чекати контрнаступу наступного року", — зазначає Паніотто.

Демонструвати успіхи

Влада повинна робити дві речі під час повномасштабного вторгнення, щоб зберегти рейтинг довіри і знизити кількість тих, хто відчує розчарування від того, що відбувається в країні — тримати соціально-економічну ситуацію під контролем і демонструвати успіхи на фронті, каже Фокусу політолог Ігор Рейтерович. Причому успіхи, на думку експерта, необов'язково мають бути глобальними і пов'язані з деокупацією територій. Позитивно на суспільство впливають, зокрема, новини про чергові удари ГУР по військово-морському флоту РФ, атаки дронами Кримського мосту, а також будь-які дії, які демонструють, що у влади є стратегія, здатна привести до подальшого великого результату.

"Кількість громадян, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, збільшується, зокрема через законопроєкт про посилення мобілізації. Бо відсутня нормальна комунікація із суспільством щодо низки питань. Представники влади, як і раніше, не хочуть брати на себе відповідальність за документ. Учора, наприклад, під час пресконференції президент сказав, що Верховна Рада має розбиратися з цим питанням і давати відповіді", — зазначає експерт.

Крім того, ударом для суспільства стала відставка генерала Залужного, вважає Рейтерович. За словами експерта, закрита соціологія показала, що рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ залишається стабільно високим з моменту його відставки, тоді як у президента він стабільно знижується.

Політолог зазначає, що тривалий час рейтинг довіри до дій влади під час повномасштабного вторгнення, а також віра в перемогу України трималися на високому рівні. Однак ці показники стали поступово знижуватися. Перед владою стоїть серйозне завдання утримати рейтинг довіри суспільства і впевненість українців у тому, що країна рухається в правильному напрямку. Особливо у важкі часи. В іншому разі наслідки будуть незворотними.

Фокус раніше писав, що в українській армії проводять перевірки, щоб виявити військових, які за два роки війни не були на фронті. Експерти вважають, що в тилу є ті, кого можна направити в зону бойових дій, наприклад — роти охорони ТЦК .

Фокус також зібрав топ-5 найбільш резонансних пропозиції політиків про мобілізацію.