Первый в списке желаний: Украина все больше просит США о поставке MQ-9 Reaper, — СМИ
По данным Politico, ранее Силы обороны стремились получить американские беспилотники для нанесения ударов, но теперь цели изменились. Несмотря на это в Вашингтоне "колеблются".
Украина все больше заинтересована в американских разведывательно-ударных БПЛА типа MQ-9 Reaper. Деталями поделились в издании Politico.
По данным СМИ, беспилотники MQ-9 Reaper поднялись в списке желаний Украины и сейчас возглавляют его. Сообщается, что Силы обороны планируют операции на лето и ищут новые способы идентифицировать российские цели глубоко за линией фронта.
Трое представителей оборонной отрасли и неназванное лицо, знакомое с украинскими запросами, объяснили, что желание получить MQ-9 Reaper — не новое. Однако, по их словам, теперь запрос стал еще более важным для Украины.
С начала полномасштабной войны MQ-9 Reaper были нужны Украине для нанесения ударов и наблюдения, но теперь защитники намерены применять их только в разведывательных целях. Это на условиях анонимности подтвердили четыре человека, знакомых с новой стратегией.
Однако, как отметили в издании, США "все еще колеблются". Вашингтон не решается отправить разведывательно-ударные БПЛА из-за опасений, что ВС РФ могут их сбить.
Что известно о MQ-9 Reaper?
Как передавал Фокус, эти дроны предназначены в первую очередь для ведения разведки, но при необходимости могут наносить точные удары, осуществлять поддержку с воздуха, вести поиск, наводить другое оружие, сопровождать боевые подразделения и конвои. Авиационный комплекс MQ-9 Reaper состоит из четырех беспилотников, наземной станции управления, основного спутникового канала связи Predator и запасного оборудования. Его стоимость — 56,5 миллиона долларов.
Технические характеристики MQ-9 Reaper:
- турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-10GD;
- размах крыла — 20,1 метра;
- длина — 11 метров;
- высота — 3,8 метра;
- вес — 2 223 килограммов;
- максимальный взлетный вес — 5307 килограммов;
- полезная нагрузка — 1701 килограммов;
- максимальная скорость — 444 километров в час;
- дальность полета — 2592 километра;
- максимальная продолжительность полета — 24 часа;
- максимальная высота полета — 15 240 метров.
Напомним, в The New York Times 3 мая сообщили, что в начале недели Украина получила часть военной помощи от США. Западные чиновники раскрыли сроки, в которые будут поставлены новый комплекс Patriot и истребители F-16.
Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал, сколько для Украины стоит содержание одного военнослужащего — без учета оружия.