Первый в списке желаний: Украина все больше просит США о поставке MQ-9 Reaper, — СМИ

По данным Politico, ранее Силы обороны стремились получить американские беспилотники для нанесения ударов, но теперь цели изменились. Несмотря на это в Вашингтоне "колеблются".

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Украина все больше заинтересована в американских разведывательно-ударных БПЛА типа MQ-9 Reaper. Деталями поделились в издании Politico.

По данным СМИ, беспилотники MQ-9 Reaper поднялись в списке желаний Украины и сейчас возглавляют его. Сообщается, что Силы обороны планируют операции на лето и ищут новые способы идентифицировать российские цели глубоко за линией фронта.

Трое представителей оборонной отрасли и неназванное лицо, знакомое с украинскими запросами, объяснили, что желание получить MQ-9 Reaper — не новое. Однако, по их словам, теперь запрос стал еще более важным для Украины.

С начала полномасштабной войны MQ-9 Reaper были нужны Украине для нанесения ударов и наблюдения, но теперь защитники намерены применять их только в разведывательных целях. Это на условиях анонимности подтвердили четыре человека, знакомых с новой стратегией.

Однако, как отметили в издании, США "все еще колеблются". Вашингтон не решается отправить разведывательно-ударные БПЛА из-за опасений, что ВС РФ могут их сбить.

Что известно о MQ-9 Reaper?

Как передавал Фокус, эти дроны предназначены в первую очередь для ведения разведки, но при необходимости могут наносить точные удары, осуществлять поддержку с воздуха, вести поиск, наводить другое оружие, сопровождать боевые подразделения и конвои. Авиационный комплекс MQ-9 Reaper состоит из четырех беспилотников, наземной станции управления, основного спутникового канала связи Predator и запасного оборудования. Его стоимость — 56,5 миллиона долларов.

Технические характеристики MQ-9 Reaper:

турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-10GD;

размах крыла — 20,1 метра;

длина — 11 метров;

высота — 3,8 метра;

вес — 2 223 килограммов;

максимальный взлетный вес — 5307 килограммов;

полезная нагрузка — 1701 килограммов;

максимальная скорость — 444 километров в час;

дальность полета — 2592 километра;

максимальная продолжительность полета — 24 часа;

максимальная высота полета — 15 240 метров.

Напомним, в The New York Times 3 мая сообщили, что в начале недели Украина получила часть военной помощи от США. Западные чиновники раскрыли сроки, в которые будут поставлены новый комплекс Patriot и истребители F-16.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал, сколько для Украины стоит содержание одного военнослужащего — без учета оружия.