Не просто дрони: у США випробували новий клас БПЛА Launched Effects (фото)

В США провели демонстрацію безпілотників малої дальності Coyote Block 3 від RTX, Altius 600 від Anduril та Atlas від AEVEX Aerospace в рамках проєкту Launched Effects.

Термін Launched Effects був придуманий для опису класу автономних систем, що не є ані звичайними дронами, ані барражуючими боєприпасами, але можуть бути запущені з землі або транспортного засобу для різних потреб — від цілевказання та спостереження до завдавання ударів, повідомляє Defense News.

Повідомляється, що системи Launched Effects призначені для ураження цінних цілей у важкодоступній місцевості, де солдат може не мати чіткого уявлення про те, що відбувається на полі бою. Головною ціллю трьохтижневих випробувань було отримати відгук солдатів про першу партію, що складалася з апаратів Coyote Block 3, Altius 600 та Atlas.

Запуск дрона Altius 600 Фото: Соцмережi

"Отримання такого зворотного зв’язку від солдатів, від командира на місцях, допомагає нам рухати промисловість з точки зору переваг і недоліків можливостей. З ширшої точки зору, в масштабах усієї армії, це визначає нашу доктрину, нашу організацію, рішення щодо матеріального постачання, аспект навчання", — сказав бригадний генерал Кейн Бейкер.

За словами військовослужбовців, демонстрація була загалом успішною. Своєю чергою командири сказали, що вони "були вражені тим, як швидко солдати адаптувалися до нового обладнання, та їхнім ентузіазмом щодо його використання в операціях".

Дрон Coyote Block 3

Наразі йде робота над тим, щоб зробити архітектуру Launched Effects модульною — від пускових установок, з яких вони злітають, до контролерів, що використовуються для їх керування. Очікується, що наявність інфраструктури plug-and-play зробить систему універсальною та простішою.

"Нам потрібна універсальна здатність до запуску з повітря або з землі. Ми не хочемо купувати один тип конкретного запускаючого пристрою для виконання одного типу місій, а потім інший тип запускаючого пристрою для виконання інших місій. Ми хочемо, щоб програма була модульною", — наголосив Бейкер.

