Один пілот на 5–7 дронів: в Україні випробували перехоплювач БПЛА Dozor AI (відео)

Українська компанія VARTA протестувала систему DOZOR AI, здатну знаходити ворожі безпілотники, використовуючи штучний інтелект (ШІ) та машинний зір.

DOZOR AI є новою версією системи кінетичного перехоплення дронів VARTA DroneHunter, в яку інтегровано ШІ та комп’ютерний зір. Кадри випробувань були опубліковані на YouTube-каналі компанії.

Повідомляється, що DOZOR AI здатна автоматично виявляти ворожі дрони на відстані, де людське око або оператор не встигає зреагувати. Система використовує ШІ-детекцію для пошуку БПЛА, ідентифікує цілі в складних умовах, а також підказує оператору куди наводити та коли відкривати вогонь.

В компанії повідомили Фокусу, що у перспективі це дозволить одному пілоту керувати групою з 5–7 перехоплювачів, створюючи концепцію так званого "малого неба" – сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони. Наразі нова версія DroneHunter готується до бойового застосування на передовій.

"Ми не просто реагуємо — ми випереджаємо. DOZOR AI скоро — в реальному бою", — заявили у VARTA.

Що відомо про систему DroneHunter

Комплект перехоплення дронів VARTA DroneHunter встановлюється на коптери. Стандартна конструкція пристрою включає два спарені стволи 12-го калібру та має систему гасіння віддачі за допомогою одночасного контрпострілу.

DroneHunter споряджається спеціальним антидроновим зарядом з електричною ініціацією. Його дальність пострілу дає змогу знищувати малі та середні дрони на відстані 5–20 метрів. Важить пристрій 2,3 кг.

Менша версія DroneHunter під назвою VARTA KOZAK вже перебуває на озброєнні понад десяти підрозділів. Основними цілями комплексу є ворожі дрони-розвідники, FPV та бомбери, однак у серпні одна з частин також знищила з його допомогою російський дрон "Молния".

DroneHunter збиває БПЛА "Молния"

Нещодавно також завершились випробування чотирьохствольної модифікації DroneHunter. Це рішення дозволяє збільшити кількість знищених ворожих БПЛА за один політ.

Нагадаємо, українська компанія Piranha Tech представила на форумі Технологічних сил України дистанційно керовану систему РЕБ DF-3, призначену для боротьби з безпілотниками.