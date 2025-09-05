БПЛА будуть шукати конкретних людей та машини: представлена система BOLO Drone AI (відео)

Американська компанія Centinus, яка розробляє програмне забезпечення для дронів на базі штучного інтелекту (ШІ), анонсувала нову функцію BOLO AI на виставці Commercial UAV Expo.

Технологія BOLO AI дозволяє пілотам БПЛА просто описати те, що вони шукають, наприклад: "білий позашляховик" або "чоловік в червоному капелюсі". Про це пише DroneLife.

Під час польоту ШІ сканує відео в режимі реального часу та сповіщає оператора про виявлення потрібного об’єкта, поєднуючи передовий комп’ютерний зір та велику мовну модель (LLM). Система відстежує точне місцезнаходження як дрона, так і об’єкта.

Після ідентифікації оператор може провести подальше дослідження за допомогою нової функції "Збільшити для ідентифікації". Система виділяє об’єкт, збільшує масштаб та робить фотографії високої роздільної здатності, якими можна миттєво поділитися.

У випадку з автомобілями є можливість автоматичного фокусування на номерному знаку, запису чіткого зображення та його пошуку за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR) для швидкої ідентифікації.

Також повідомляється, що функції Centinus на базі ШІ доповнюються технологією Single Pane of Glass – єдиним операційним середовищем, де відеопотоки з кількох дронів можна переглядати та аналізувати на одному екрані. Це дозволяє закріплювати та відстежувати одночасні трансляції та заглиблюватися в них для детальнішого аналізу. ШІ можна застосовувати до трансляцій з кількох джерел у режимі реального часу.

"BOLO — це більше, ніж просто оновлення системи спостереження за допомогою дронів. Це зміна у тому, як відомства сприймають дрони як інструмент підтримки операцій. Поєднуючи штучний інтелект та повітряну розвідку в режимі реального часу, ми переходимо від спостереження за середовищем до проактивного виявлення та реагування на загрози", — сказав Джонатан Дафф, генеральний директор Centinus.

Нагадаємо, британсько-український оборонний стартап Trypillian створює автономний ударний безпілотник дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Фокус також повідомляв, що вчені у Великій Британії розробили систему T-STAR, яка дозволяє роям дронів літати швидше, безпечніше та з безпрецедентною координацією.