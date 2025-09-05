Небачена швидкість та координація: рої БПЛА тепер можуть літати по-новому (відео)

Вчені з Університету Дарема у Великій Британії розробили систему T-STAR, яка дозволяє роям дронів літати швидше, безпечніше та з безпрецедентною координацією, навіть у дуже складних середовищах з безліччю перешкод.

Система T-STAR дає змогу безпілотникам спілкуватися та обмінюватися інформацією в режимі реального часу, миттєво коригуючи свій шлях у відповідь на зміну умов або рухи дронів поблизу. Це запобігає зіткненням, але не впливає на швидкість, пише Tech Xplore.

Випробування системи T-STAR

Випробування показали, що рої БПЛА, які керуються за допомогою T-STAR, виконують свої місії швидше та мають більш плавні та надійні траєкторії польоту, ніж при використанні інших систем управління.

Як зазначають у виданні, особливістю T-STAR є баланс між спритністю та командною роботою. Кожен дрон працює з високим ступенем незалежності, але залишається частиною скоординованої мережі, подібно до птахів у зграї.

"T-STAR дозволяє автономним літальних апаратам діяти як справді інтелектуальний рій, поєднуючи швидкість, безпеку та координацію способами, які раніше були неможливі", — заявив Провідний автор дослідження, доктор Джуньян Ху з Університету Дарема.

За його словами, ця технологія відкриває нові можливості для використання роботизованих роїв БПЛА у складних середовищах, де кожна секунда критично важлива. Очікується, що система буде корисною в реагуванні на надзвичайні ситуації, а також має великий потенціал для повсякденного застосування.

Нагадаємо, дослідники з Університету Міннесоти в США розробили повітряних роботів, оснащених штучним інтелектом, які летять роєм на дим.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Ascent AeroSystem розробила дрон Spirit, який можна адаптувати до будь-якої місії, використовуючи змінні модулі.