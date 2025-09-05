Після тривалої перерви: чому Україна знову застосовує "Байрактари" проти ЗС РФ (відео)

Сили оборони України повернулись до використання безпілотника Bayraktar TB-2 у війні проти Російської Федерації. Про це свідчить низка нещодавніх уражень російської техніки.

Нові удари Bayraktar TB-2 по ЗС РФ знаменують своєрідне відродження цієї зброї в Україні, адже їм передувала тривала перерва, пов’язана зі вразливістю до російських засобів протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ), зазначає The War Zone.

Найновішим випадком застосування українцями БПЛА Bayraktar стала атака на російський катер на узбережжі Чорного моря.

Ураження катера РФ

За кілька тижнів до цього ГУР також показало відео удару ТБ-2 по іншому невеликому судну у Херсонській області.

Знищення російського катера

Окрім того, у червні ВМС України показали відео атаки ТБ-2 на десантний корабель на західному узбережжі Херсона.

Удар по десантному кораблю РФ

Як зазначають у виданні, Україна почала використовувати ці дрони ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року атаки "Байрактарів" відіграли важливу роль в зупинці російських колон, що прямували до Києва.

Важливо

Однак з часом ЗС РФ почали адаптуватися до загрози Bayraktar TB-2. Дрони стали дуже вразливими до російських систем, таких як "Панцир-С1", "Бук" і "Тор". Зважаючи на це, ЗСУ переважно вивели "Байрактитари" зі штурмових місій, зосередившись на розвідці та ударах по слабозахищених районах.

Видання зазначає, посилаючись на українські та російські джерела, що повернення "Байрактарів" як ударної зброї стало можливим завдяки постійним українським атакам на російські об'єкти ППО в Криму та Херсоні.

Нагадаємо, менше ніж за тиждень Служба безпеки України уразила 17 систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних систем Росії.

Фокус також повідомляв, що підрозділ ГУР "Примари" знищив в Криму низку цінних засобів радіолокації ворога, серед яких комплекс ГЛОНАСС та радіотелескоп РТ-70.