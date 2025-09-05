Повернулись "Байрактари": які наслідки ударів по системі ППО РФ у Криму, — OSINT (фото)

Збройні сили Російської Федерації втратили радіолокаційні станції в окупованому Криму і це відкрило шлях для застосування "Байрактарів", які майже "мовчали" з 2022 року. Без зенітних комплексів на півострові по військових цілях РФ почнуть працювати винищувачі F-16.

Сили оборони узялися "викошувати" російську протиповітряну оборону в окупованому Криму, і ця кампанія має успіхи. Про це пише у соцмережі Х аналітик відкритих даних Athene Noctua.

За його інформацією, перший наслідок знищення ППО ЗС РФ — зростання частоти застосування Силами оборони турецьких БпЛА "Байрактар".

Ще одним аспектом результативності ударів по Криму аналітик називає ураження цивільних радарів, які також брали участь у формуванні карти повітряного простору для російської ППО, хоча і були цілями з нижчим пріоритетом.

Третім моментом Athene Noctua називає те, що зараз удари завдаються по радіолокаційних установках, розташованих вглибині російської території. Влучання зафіксовано, але їхні точні результати ще невідомі, додав OSINTер.

Аналітик інформує, що ЗС РФ на цьому напрямку фактично втратили найвищий ешелон радіорозвідки, а кількість ЗРК великого радіуса дії, С-300 та С-400, постійно скорочується, що ускладнює ситуацію для росіян.

"Подальше погіршення стану російської протиповітряної оборони може мати дуже негативні наслідки для російських військ на півдні Херсонщини. За умови належного оснащення (прицільними контейнерами) і F-16, і Mirage 2000 могли б проводити безпосередню авіаційну підтримку [українських військ] проти росіян у цьому районі", — пише аналітик.

Вибухи в Криму та у РФ — деталі знищення ППО

В ніч проти 4 вересня українські Сили оборони атакували базу протиповітряної оборони ЗС РФ у Ростовській області й пошкодили там дві радіолокаційні станції. Колишня частина ППО (в/ч 65312) та військове містечко були базою 1244-го зенітно-ракетного полку.

30 серпня в Криму Сили оборони знищили радіолокаційну станцію до ЗРК С-300.

28 серпня окупанти в Криму втратили РЛС 91Н6Е. Комплекс здатен виявляти цілі на відстані до 600 км. Максимальна висота ураження цілі становить 30 км.

Також 13 серпня і знову в Криму в Саках Сили оборони уразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" росіян. Радіолокаційна станція тривалий час прикривала летовище від низьколітних цілей, як-от безпілотники чи крилаті ракети.