"Це фіаско": дрони ГУР підірвали цінну російську РЛС зі складу ЗРК "Тріумф" у Криму (відео)

У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російський радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 “Тріумф”.

Знищення дороговартісної ворожої РЛС відбулося на території окупованого Кримського півострова, повідомили в пресслужбі ГУР МО.

Ураження РЛС комплексу С-400

На оприлюдненому відео можна побачити, як український FPV-дрон наближається до комплексу 91Н6Е. Завершується відео ударом по радіолокаційній станції.

"Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" ― схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", — зазначили у розвідувальному відомстві.

Чим небезпечний комплекс С-400 "Тріумф"

С-400 "Тріумф" — це російський ЗРК великого і середнього радіуса дії, призначений для ураження сучасних літаків різних типів, балістичних ракет, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод та інших засобів повітряно-космічного нападу.

Повідомляється, що комплекс здатен виявляти цілі на відстані до 600 км. Максимальна висота ураження цілі становить 30 км, а максимальна швидкість цілі що уражається — 4800 м/с. Повний склад ЗРК може одночасно наводити до 72 ракет та обстрілювати до 36 цілей.

Нагадаємо, менше ніж за тиждень Служба безпеки України уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС росіян. Загальна вартість знищеної російської техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн доларів США.

Фокус також повідомляв, що оператори БПЛА "Фурія" зі 47 окремої механізованої бригади "Маґура" у взаємодії з Повітряними Силами уразили пункт управління безпілотниками ЗС РФ на Північно-Слобожанському напрямку.