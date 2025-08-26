"Ефектне фаєршоу": дрони ЗСУ знищили російський пункт управління БПЛА (відео)

Оператори БПЛА «Фурія» зі 47 окремої механізованої бригади «Маґура» у взаємодії з Повітряними Силами уразили пункт управління безпілотниками Збройних сил Російської Федерації.

Кадри роботи українських військових були опубліковані в офіційному Telegram-каналі 47 ОМБр "Маґура". На відео, знятому з дрона, можна побачити кілька потужних вибухів.

Знищення російського пункту управління БПЛА

"Влаштували п****ам ефектне фаєршоу до Дня прапора та Дня Незалежності України", — йдеться в підписі до відео.

Повідомляється, що події відбувалися на Північно-Слобожанському напрямку. Як наслідок, було знищено ворожий пункт управління БПЛА.

"Обрізаємо "крила" ворожим літунам, щоб наші воїни працювали спокійно й ефективно. Та убезпечуємо нашу логістику від небажаних "гостей", — зазначили у 47 ОМБр "Маґура".

Нагадаємо, бійці окремого загону спеціального призначення Lasar’s group 27-ї Печерської бригади НГУ підірвали російський зенітно-ракетний комплекс С-300В за допомогою безпілотника.

Фокус також повідомляв, що Воїни 118 окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили російський розвідуваний безпілотник "Орлан", який ніс на собі два FPV-дрони.