"Феєрична детонація": український дрон знищив ЗРК С-300В вартістю $40 млн (відео)

Бійці окремого загону спеціального призначення Lasar’s group 27-ї Печерської бригади НГУ підірвали російський зенітно-ракетний комплекс С-300В за допомогою безпілотника.

Знищення ворожого ЗРК С-300В відбулося на Запорізькому напрямку, повідомив український журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що вартість комплексу становить 40 мільйонів доларів.

Знищення ЗРК С-300В

На оприлюдненому відео можна побачити, як оператори БПЛА виявили, а потім і уразили пускову установку з двома транспортно-пусковими контейнерами на автодорозі. Зенітні ракети здетонували, що призвело до знищення машини.

"Феєрична детонація боєкомплекту та повне вигоряння — в комплекті. Блискуча робота!" — написав Бутусов.

Що відомо про ЗРК С-300В

ЗРК середнього радіуса дії С-300В, також відомий як "Антей-300В", призначений для оборони військових об'єктів та угруповань військ від ударів всіх типів літаків і вертольотів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

Комплекс використовує два типи зенітних керованих ракет. Ракети 9М83 призначені для ураження аеродинамічних цілей на відстані до 75 км, а 9М82 можуть уражати балістичні цілі класу "земля — земля" та БПЛА всіх типів зі швидкостями до 3000 м/с на відстані до 100 км. Всі елементи системи змонтовані на гусеничних шасі сімейства "Об'єкт 830".

Нагадаємо, українська компанія Skyeton інтегрувала у свій тактичний безпілотник Raybird нове корисне навантаження у вигляді системи РЛС. Це дозволить дрону полювати на системи ППО, РЕБ та радари ворога.