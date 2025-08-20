"Феерическая детонация": украинский дрон уничтожил ЗРК С-300В стоимостью $40 млн (видео)

Бойцы отдельного отряда специального назначения Lasar's group 27-й Печерской бригады НГУ взорвали российский зенитно-ракетный комплекс С-300В с помощью беспилотника.

Уничтожение вражеского ЗРК С-300В произошло на Запорожском направлении, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Он отметил, что стоимость комплекса составляет 40 миллионов долларов.

Уничтожение ЗРК С-300В

На обнародованном видео можно увидеть, как операторы БПЛА обнаружили, а затем и поразили пусковую установку с двумя транспортно-пусковыми контейнерами на автодороге. Зенитные ракеты сдетонировали, что привело к уничтожению машины.

"Феерическая детонация боекомплекта и полное выгорание — в комплекте. Блестящая работа!" — написал Бутусов.

Что известно о ЗРК С-300В

ЗРК среднего радиуса действия С-300В, также известный как "Антей-300В", предназначен для обороны военных объектов и группировок войск от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Важно

Комплекс использует два типа зенитных управляемых ракет. Ракеты 9М83 предназначены для поражения аэродинамических целей на расстоянии до 75 км, а 9М82 могут поражать баллистические цели класса "земля — земля" и БПЛА всех типов со скоростями до 3000 м/с на расстоянии до 100 км. Все элементы системы смонтированы на гусеничных шасси семейства "Объект 830".

