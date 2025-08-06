Будет охотиться на системы ПВО, РЭБ и радары: украинский БПЛА Raybird получил новую функцию

Украинская компания Skyeton интегрировала в свой тактический беспилотник Raybird новую полезную нагрузку в виде системы радиоэлектронной разведки (РЭР).

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Обычно системы обнаружения радиочастот базируются на специальных самолетах. В свою очередь Raybird способен выполнять подобные задачи с существенно меньшим риском, пишет Skyeton в LinkedIn.

Сообщается, что новая полезная нагрузка обнаруживает и определяет географическое положение вражеских источников радиочастотного излучения. Речь идет о радарах, системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и противовоздушной обороне (ПВО).

Дрон Raybird Фото: Skyeton

Дрон Raybird способен работать на расстоянии до 70 км, не пересекая воздушное пространство противника. Военные могут использовать его для подготовки SEAD, картографирования EW и формирования поля боя. Среди возможных применений в гражданской жизни — морской мониторинг, поиск и спасение, охрана границ.

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"Традиционные системы обнаружения радиочастот базируются на больших, дорогих самолетах с высокими логистическими рисками. Raybird, благодаря своей длительной выносливости и компактным размерам, предоставляет эту возможность меньшей, более маневренной и доступной платформе", — отметили в Skyeton.

Напомним, украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы.

Фокус также сообщал, что украинские инженеры провели реверс-инжиниринг российского дрона-камикадзе "Молния" и на его основе создали собственную разработку.