Украинские инженеры скопировали и усовершенствовали российский дрон "Молния" (фото)

Украинские инженеры провели реверс-инжиниринг российского дрона-камикадзе «Молния» и на его основе создали собственную разработку.

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По конструкции "Молния" практически полностью повторяет своего российского "донора" — беспилотника "Молния-1". БПЛА выполнен по традиционной аэродинамической схеме с использованием деревянных и металлических элементов. Об этом 5 августа сообщили в "Милитарном".

Фюзеляж беспилотника представляет собой две продольные трубы с фанерным центропланом, на котором размещены аккумуляторы, управляющая электроника и навесное оборудование. Крыло и хвостовое оперение также изготовлены на деревянной основе с полимерной обшивкой.

"Молния-1" использует электродвигатель и оснащен как средствами дистанционного, так и автономного управления. На борту установлены видеокамера и сменные боеприпасы, в зависимости от задач. В частности, дрон может нести кумулятивные инженерные заряды для поражения бронетехники либо осколочно-фугасные боеприпасы для нанесения урона по живой силе и незащищенным объектам.

Данный аппарат представляет собой весьма бюджетное решение. По информации канала "Последний Капиталист", 350 дронов стоят 300 тысяч долларов. Таким образом ориентировочная цена одного аппарата оказалась на уровне 857 долларов.

Украинский дрон-камикадзе "Молния"

Фото российского беспилотника "Молния-1" Фото: Милитарный

Характеристики дрона-камикадзе

Максимальная дальность полета украинской версии составляет 40 км, а высота — до 2000 метров. Полезная нагрузка — до 8 кг. Для сравнения, российская "Молния" первого поколения имела дальность 30–35 км и несла боевую часть весом до 7 кг.

По оценкам специалистов, дрон предназначен для ударов по наземным и, потенциально, надводным целям. Он может использоваться как против неподвижных, так и движущихся объектов.

Напомним, бойцы ВСУ недавно показали, как уничтожают российских оккупантов с помощью необычного наземного робота. Комплекс состоит из платформы на гусеничном ходу, на которой установлено 12 минометных установок.

Российский портал CNews 4 августа сообщил, что в РФ работают над созданием технологии оптических модулей линии связи для беспилотников, предназначенной для снижения рисков перехвата и потери управления. Разработка может улучшить и дальность БПЛА, обеспечивая стабильность связи с базовыми станциями.