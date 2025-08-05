Прямо в окопы: ВСУ показали, как разносят позиции россиян дронами с самодельным оружием (видео)

Подразделение Alter Ego 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" показали, как уничтожают российских оккупантов с помощью необычного наземного робота.

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Дрон вооружен самодельной установкой, работающей по принципу миномета, но имеет и недостатки. Бригада опубликовала видео боевого применения и подробности на своей странице в Instagram.

Наземный роботизированный комплекс состоит из платформы на гусеничном ходу, на которой установлено 12 минометных установок. Они стреляют по российским позициям навесом, что позволяет забрасывать боеприпасы прямо в окопы врага. В подразделении отметили, что технология позволяет беречь жизни бойцов, ведь оператор дрона находится на большом расстоянии от противника.

Когда наземный дрон двигался к точке, откуда должен был вести огонь, то увяз на песчаном холме и уже не мог самостоятельно выбраться. Военному пришлось отправиться машине на помощи и своими силами вытащить на твердую почву. После этого робот смог дальше двигаться по курсу, добраться до позиции, атаковать врага и успешно вернуться обратно.

93 бригада ВСУ показала, как наземный дрон с минометами атакует ВС РФ

Ранее писали, что в ВСУ сокращают подразделения, которые используют наземные дроны. По словам эксперта, такая техника уже есть на складах, но военные не хотят их использовать из-за определенных проблем, среди них и плохая проходимость.

Между тем известный волонтер Мария Берлинская считает, что именно наземные дроны должны удержать фронт в Украине. По ее мнению, распространение НРК в армии поможет спасти много раненых, что значительно поднимет боевой дух бойцов.