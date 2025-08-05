Прямо в окопи: ЗСУ показали, як розносять позиції росіян дронами із саморобною зброєю (відео)

Підрозділ Alter Ego 93-ї бригади Збройних сил України "Холодний Яр" показали, як знищують російських окупантів за допомогою незвичайного наземного робота.

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Дрон озброєний саморобною установкою, що працює за принципом міномета, але має і недоліки. Бригада опублікувала відео бойового застосування і подробиці на своїй сторінці у Instagram.

Наземний роботизований комплекс складається з платформи на гусеничному ходу, на якій встановлено 12 мінометних установок. Вони стріляють по російських позиціях навісом, що дозволяє закидати боєприпаси прямо у окопи ворога. У підрозділі зазначили, що технологія дозволяє берегти життя бійців, адже оператор дрона знаходиться на великій відстані від противника.

Коли наземний дрон рухався до точки, звідки мав вести вогонь, то загруз на піщаному пагорбі і вже не міг самостійно вибратися. Військовому довелося вирушити машині на допомоги і своїми силами витягти на твердий ґрунт. Після цього робот зміг далі рухатися за курсом, дістатися до позиції, атакувати ворога та успішно повернутися назад.

93 бригада ЗСУ показала, як наземний дрон з мінометами атакує ЗС РФ

Раніше писали, що у ЗСУ скорочують підрозділи, які використовують наземні дрони. За словами експерта, така техніка вже є на складах, але військові не хочуть їх використовувати через певні проблеми, серед них і погана прохідність.

Тим часом відома волонтерка Марія Берлінська вважає, що саме наземні дрони мають втримати фронт в Україні. На її думку, поширення НРК у армії допоможе врятувати багато поранених, що значно підніме бойовий дух бійців.