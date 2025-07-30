"Фронт упадет": волонтер объяснила, без каких дронов Украина не сможет победить ВС РФ

Украинской армии необходимо получить больше роботизированных наземных комплексов (НРК), чтобы поддержать бойцов на передовой и не допустить прорывов врага.

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Без таких машин военные со временем могут потерять веру в победу. Соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки", руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская рассказала о причинах в своем Telegram-канале.

Украинским пехотинцам и штурмовикам сейчас очень трудно добраться до боевых позиций на фронте, а еще сложнее — выехать с них. Для этого нужно отправить автомобили, которые по дороге атакуют вражеские дроны-камикадзе. Многие бойцы понимают, что в случае ранения за ними могут просто не приехать, потому что командиры не рискнут отправить транспорт из-за слишком большого риска потерять еще и эвакуационную команду вместе с медиками, которые тоже хотят жить.

"Когда солдат теряет веру, что свои не бросят — он разворачивается и уходит. Потому что если он здесь за своих, а свои не за него — значит нет никаких своих. Так думает человек, который рискует жизнью. И имеет на это полное право", — пишет волонтер.

Сейчас на фронте сотни, если не тысячи, защитников с ранениями ждут эвакуации, которая не происходит днями или даже неделями. По подсчетам Марии Берлинской, Украина ежемесячно теряет 15-20 тысяч человек погибшими, ранеными, пленными и дезертирами, тогда как ВС РФ ежедневно увеличивает количество живой силы на 10 тысяч.

"Наземные работы — это шанс вывезти не угрохав при этом еще нескольких человек. Поэтому НРК — это о восстановлении веры. Иначе СОЧ будет расти каждый месяц. И в конце концов фронт падет", — подчеркнула она.

Испытания наземного дрона для эвакуации в Украине Фото: "Армия Информ"

Недавно 93 бригада ВСУ показала, как наземные дроны помогают спасать раненых на Торецком направлении. Во время эвакуации роботы могут заехать туда, куда не может автомобиль или мотоцикл, при этом выдерживают сотни килограммов веса и даже взрывы мин. Военнослужащие говорят, что это сильно мотивирует бойцов на передовой.

Тем временем в ВСУ сокращают подразделения НРК. По словам главы "Центра радиотехнологий" Сергея Бескрестнова, военные по ряду причин не хотят пользоваться наземными дронами, которые уже лежат на складах. Среди них: низкая проходимость, небольшая дальность связи, отсутствие унифицированных тактик применения.