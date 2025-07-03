Вывозят даже по двое: в ВСУ показали, как роботы помогают спасать раненых

Использование наземных роботизированных комплексов (НРК) приобретает все большие масштабы в украинской армии, и теперь с их помощью военные не только доставляют боеприпасы, воду и продукты на позиции, помогают взрывать пути оккупантов, но и эвакуируют раненных.

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Военнослужащие подразделения "Alter ego" 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые выполняют боевые задания на Торецком направлении, в беседе с "Суспільне" рассказали, что такие дроны могут добраться туда, куда невозможно доехать на авто или мототехнике, и при этом способны везти на себе сотни килограммов веса.

Воин по имени Андрей с 10-летним армейским поделился, как с помощью НРК эвакуируют раненых с поля боя. По его словам, на такую тяжелую миссию может уйти до 12 часов:

"Это очень эмоционально изматывает. Это же живой человек, и ты переживаешь, чтобы он доехал, и ничего не ударило в эту платформу. Но была миссия, что вывозили парня, а противник совершил дистанционное минирование, и подорвались. Но платформа потом уехала. Это произошло под человеком, но человека не повредило".

Военный объясняет, что эвакуация раненых таким наземным дроном производится обычно ночью.

"Тяжело, но удается. Иначе человека не эвакуируешь, потому что в такие места не подъедет ни квадроцикл, ничего. Это только роботизированные платформы", – говорит он.

Андрей признается, что были случаи, когда одним дроном забирали сразу двоих раненых.

Военные также используют НРК как дроны-камикадзе, например, для подрыва мостов.

"Летали туда "Вампиры", большие "бомберы" сбрасывали туда взрывчатку — не сработало. У нас наш экипаж за два дня подготовился, потому что больше никак туда не заехать", – рассказал военнослужащий с позывным "Компани". В итоге миссия была выполнена, мост подорван, а оккупанты не могли больше штурмовать из-за отсутствия переправы.

В ВСУ отмечают, что НРК – оптимальный способ логистики, поскольку он маленький и может нести на себе 200-250 кг.

Ранее Фокус писал, как военные с помощью НРК украли у россиян ручной пулемет Калашникова.

Напомним также, как бойцы ВСУ из пулемета "косят" дроны-камикадзе.