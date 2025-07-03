Вивозять навіть по двоє: у ЗСУ показали, як роботи допомагають рятувати поранених

Використання наземних роботизованих комплексів (НРК) набуває дедалі більших масштабів в українській армії, і тепер за їхньою допомогою військові не лише доправляють боєприпаси, воду та продукти на позиції, допомагають підривати шляхи окупантів, а й евакуюють поранених.

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Військовослужбовці підрозділу "Alter ego" 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які виконують бойові завдання на Торецькому напрямку, у бесіді з "Суспільним" розповіли, що такі дрони можуть дістатися туди, куди неможливо доїхати авто чи мототехнікою, і при цьому здатні везти на собі сотні кілограмів ваги.

Воїн на ім'я Андрій із 10-річним армійським досвідом поділився, як за допомогою НРК евакуюють поранених із поля бою. За його словами, на таку важку місію може піти до 12 годин:

"Це дуже емоційно вимотує. Це ж жива людина, і ти переживаєш, щоб вона доїхала, і нічого не вдарило в цю платформу. Але була місія, що вивозили хлопця, а противник здійснив дистанційне мінування, і підірвалися. Але платформа потім поїхала. Це сталося під людиною, але людину не пошкодило".

Військовий пояснює, що евакуація поранених таким наземним дроном проводиться зазвичай уночі.

"Важко, але вдається. Інакше людину не евакуюєш, бо в такі місця не під'їде ні квадроцикл, нічого. Це тільки роботизовані платформи", — каже він.

Андрій зізнається, що були випадки, коли одним дроном забирали одразу двох поранених.

Військові також використовують НРК як дрони-камікадзе, наприклад, для підриву мостів.

"Літали туди "Вампіри", великі "бомбери" скидали туди вибухівку — не спрацювало. У нас наш екіпаж за два дні підготувався, тому що більше ніяк туди не заїхати", — розповів військовослужбовець із позивним "Компані". У підсумку місія була виконана, міст підірваний, а окупанти не могли більше штурмувати через відсутність переправи.

У ЗСУ зазначають, що НРК — оптимальний спосіб логістики, оскільки він маленький і може нести на собі 200-250 кг.

Раніше Фокус писав, як військові за допомогою НРК вкрали у росіян ручний кулемет Калашникова.

Нагадаємо також, як бійці ЗСУ з кулемета "косять" дрони-камікадзе.