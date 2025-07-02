Навіть не помітили: робот ЗСУ вкрав кулемет із позицій ЗС РФ (відео)

Використання наземних роботизованих комплексів (НРК) воїнами ЗСУ вийшло на новий рівень. Під час операції робот заїхав на 450 метрів углиб ворожої території.

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Якщо традиційно їх використовують для ведення вогню без наражання на небезпеку військових, доставки вантажів на бойові позиції та мінування чи розмінування територій і багато чого іншого, то бійці взводу НРК "NC13" 2-го штурмового батальйону примудрилися за його допомогою вкрасти кулемет супротивника, повідомляє Третя штурмова.

Військовослужбовці 3 ОШБр ЗСУ за допомогою засобів спостереження "змалювали" ПКМ (кулемет Калашникова) противника. За допомогою НРК бійці заїхали на 450 метрів углиб ворожих позицій і вкрали кулемет.

Окупанти крадіжку помітили не одразу, а трофей буде використаний проти ворога.

За інформацією ресурсу "ОПК", у Міністерстві оборони з початку 2024 року було прийнято на озброєння і допущено до експлуатації понад десять наземних мобільних і стаціонарних роботизованих платформ.

Розробки НРК виготовлені в Україні і являють собою дистанційно керовані або навіть програмовані бойові платформи. У МО підкреслюють, що роботизація є одним із перспективних напрямів посилення української армії.

Низка українських розробок уже застосовується в бойових умовах. Платформи отримали оновлення після відгуків військових про їхню роботу.

За словами директора департаменту закупівель Міноборони Гліба Канєвського, у 2025 році на фронт планують поставити 15 тисяч роботів, що істотно збільшить їхню присутність на полі бою.

Раніше Фокус писав, що в Одесі чоловік вкрав "Шахед" після атаки ЗС РФ.

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