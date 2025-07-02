Даже не заметили: робот ВСУ украл пулемет с позиций ВС РФ (видео)

Использование наземных роботизированных комплексов (НРК) воинами ВСУ вышло на новый уровень. В ходе операции робот заехал на 450 метров вглубь вражеской территории.

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Если традиционно их используют для ведения огня без подвергания опасности военных, доставки грузов на боевые позиции и минирования или разминирования территорий и многого другого, то бойцы взвода НРК "NC13" 2-го штурмового батальона умудрились с его помощью украсть пулемет противника, сообщает Третья штурмовая.

Военнослужащие 3 ОШБр ВСУ с помощью средств наблюдения "срисовали" ПКМ (пулемет Калашникова) противника. С помощью НРК бойцы заехали на 450 метров вглубь враждебных позиций и украли пулемет.

Оккупанты кражу заметили не сразу, а трофей будет использован против врага.

По информации ресурса "ОПК", В Министерстве обороны с начала 2024 года было принято на вооружение и допущено к эксплуатации более десяти наземных мобильных и стационарных роботизированных платформ.

Разработки НРК изготовлены в Украине и представляют собой дистанционно управляемые или даже программируемые боевые платформы. В МО подчеркивают, что роботизация является одним из перспективных направлений усиления украинской армии.

Ряд украинских разработок уже применяется в боевых условиях. Платформы получили обновления после отзывов военных об их работе.

По словам директора департамента закупок Минобороны Глеба Каневского, в 2025 году на фронт планируется поставить 15 тысяч роботов, что существенно увеличит их присутствие на поле боя.

Ранее Фокус писал, что в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ.

Мы также рассказывали, что в ГУР показали нового боевого робота "Легіт".