Українські інженери скопіювали та вдосконалили російський дрон "Молния" (фото)

Українські інженери провели реверс-інжиніринг російського дрона-камікадзе "Молния" і на його основі створили власну розробку.

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За конструкцією "Блискавка" практично повністю повторює свого російського "донора" — безпілотника "Молния-1". БПЛА виконаний за традиційною аеродинамічною схемою з використанням дерев'яних і металевих елементів. Про це 5 серпня повідомили в "Мілітарному".

Фюзеляж безпілотника являє собою дві поздовжні труби з фанерним центропланом, на якому розміщено акумулятори, керуючу електроніку та навісне обладнання. Крило і хвостове оперення також виготовлені на дерев'яній основі з полімерною обшивкою.

"Блискавка" використовує електродвигун і оснащений як засобами дистанційного, так і автономного управління. На борту встановлено відеокамеру і змінні боєприпаси, залежно від завдань. Зокрема, дрон може нести кумулятивні інженерні заряди для ураження бронетехніки або осколково-фугасні боєприпаси для завдавання ударів по живій силі та незахищених об'єктах.

Цей апарат являє собою вельми бюджетне рішення. За інформацією каналу "Останній Капіталіст", 350 дронів коштують 300 тисяч доларів. Таким чином орієнтовна ціна одного апарату виявилася на рівні 857 доларів.

Український дрон-камікадзе "Блискавка"

Фото російського безпілотника "Молния-1" Фото: Мілітарний

Характеристики дрона-камікадзе

Максимальна дальність польоту української версії становить 40 км, а висота — до 2000 метрів. Корисне навантаження — до 8 кг. Для порівняння, російська "Молния" першого покоління мала дальність 30-35 км і несла бойову частину вагою до 7 кг.

За оцінками фахівців, дрон призначений для ударів по наземних і, потенційно, надводних цілях. Він може використовуватися як проти нерухомих, так і рухомих об'єктів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ нещодавно показали, як знищують російських окупантів за допомогою незвичайного наземного робота. Комплекс складається з платформи на гусеничному ходу, на якій встановлено 12 мінометних установок.

Російський портал CNews 4 серпня повідомив, що у РФ працюють над створенням технології оптичних модулів лінії зв'язку для безпілотників, призначеної для зниження ризиків перехоплення і втрати управління. Розробка може поліпшити й дальність БПЛА, забезпечуючи стабільність зв'язку з базовими станціями.