Полюватиме на системи ППО, РЕБ та радари: український БПЛА Raybird отримав нову функцію

Українська компанія Skyeton інтегрувала у свій тактичний безпілотник Raybird нове корисне навантаження у вигляді системи радіоелектронної розвідки (РЕР).

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Зазвичай системи виявлення радіочастот базуються на спеціальних літаках. Своєю чергою Raybird здатен виконувати подібні завдання з суттєво меншим ризиком, пише Skyeton в LinkedIn.

Повідомляється, що нове корисне навантаження виявляє та визначає географічне положення ворожих джерел радіочастотного випромінювання. Мова йде про радари, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), та протиповітряну оборону (ППО).

Дрон Raybird Фото: Skyeton

Дрон Raybird здатен працювати на відстані до 70 км, не перетинаючи повітряний простір противника. Військові можуть використовувати його для підготовки SEAD, картографування EW та формування поля бою. Серед можливих застосувань у цивільному житті — морський моніторинг, пошук і рятування, охорона кордонів.

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"Традиційні системи виявлення радіочастот базуються на більших, дорожчих літаках з вищими логістичними ризиками. Raybird, завдяки своїй тривалій витривалості та компактним розмірам, надає цю можливість меншій, більш маневреній та доступній платформі", — наголосили у Skyeton.

Нагадаємо, українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk з функцією радіоелектронної боротьби.

Фокус також повідомляв, що українські інженери провели реверс-інжиніринг російського дрона-камікадзе "Молния" і на його основі створили власну розробку.