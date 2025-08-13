Зенитный FPV-дрон США впервые перехватил беспилотник: что с ним не так (видео)

Недавно в США сбили БПЛА с помощью разведывательного беспилотника Skyraider, переоборудованного в FPV-дрон. Боевой частью перехватчика служила противопехотная мина направленного действия Claymore.

Мишенью американского дрона стал неизвестный БПЛА самолетного типа, который имел достаточно низкую скорость и летал на небольшой высоте по сравнению с обычными разведывательными беспилотниками, отметили эксперты портала Defence Express.

Как отмечают в издании, переоборудование многоразового квадрокоптера Skyraider в БПЛА-перехватчик таит в себе сразу несколько проблем. В первую очередь речь идет о его стоимости, которая существенно выше, чем у обычных FPV-дронов. Кроме того, разведывательные дроны, как правило, не могут похвастаться хорошей маневренностью и скоростью. Последнее имеет критическое значение для зенитных дронов.

Эксперты указали на то, что Skyraider едва догнал даже медленный беспилотник, выступивший в роли мишени. Еще один упомянутый недостаток — качество связи и камеры. Несмотря на то, что перехватчик находился достаточно близко к цели, на видео иногда трудно различить БПЛА, на фоне травы.

"В США начали двигаться в направлении зенитных FPV-дронов, и начали экспериментировать с ними. Однако пока, те средства, которые они проверяют, вероятно, дорогие, медленные и не приспособлены для реальных боевых действий. Но необходимо отметить, что эти выводы сделаны на основе одного видео сомнительного качества и заявления", — подытожили в издании.

Напомним, украинская компания "Дикие Шершни" модернизировала свой дрон-перехватчик Sting, созданный для защиты от российских "Шахедов", в частности, увеличив его скорость.

Фокус также сообщал, что в Украине разработали дрон "Багнет", предназначенный для перехвата российских ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".