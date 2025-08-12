Сомнительный эксперимент: россияне "прикрутили" дрон-перехватчик к МиГ-29 (видео)

В российских соцсетях распространились кадры, на которых, как утверждается, показана попытка интеграции нового беспилотного перехватчика «Архангел» на истребитель МиГ-29СМТ. Дрон был закреплен под крылом самолета с помощью кабельных стяжек, что делает подобную установку крайне непрактичной и небезопасной.

Данное решение российских инженеров вызывает, по меньшей мере, недоумение, а западные обозреватели The War Zone назвали это “нелепым пиар-ходом”.

Съемка была произведена проектом «Архангел» — российской волонтерской группой, специализирующейся на FPV-дронах. На кадрах видно, как дрон-перехватчик закреплен под внешним крылом истребителя, в зоне датчика системы предупреждения о радиолокационном облучении. При этом запуск дрона с такой позиции технически невозможен, а сама конструкция не рассчитана на высокие скорости реактивного полета, отметили эксперты.

Более того, нет никаких оснований полагать, что беспилотник выдержит нагрузки во время полета истребителя на высоких скоростях, учитывая конструкцию БПЛА с четырьмя уязвимыми пропеллерами. Также сомнительно, что МиГ-29 вообще способен безопасно взлететь с таким “дополнительным оснащением”, которое непонятно каким образом должно работать.

Между тем российские пропагандисты утверждают, что ведутся работы по интеграции дронов-перехватчиков непосредственно в истребители, и даже заявляют о возможности «доставки перехватчика прямо в Киев или Львов».

“После долгих поисков идеального варианта размещения наших управляемых ракет (который кстати пока не закончен) мы решили разместить перехватчик на МИГи”, — говорится в посте канала “Архангел”.

Однако эти заявления эксперты называют нереалистичными, учитывая мощную украинскую ПВО и опасность приближения российских самолетов к линии фронта.

Обозреватели также отмечают, что FPV-дроны для воздушного перехвата должны обладать значительно большей скоростью и высотностью, чем стандартные ударные модели. Текущая же конфигурация, показанная в видео, выглядит скорее как пиар-акция, чем как реальный боевой проект.

“На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что Россия практически не имеет шансов использовать истребители для отправки беспилотников-перехватчиков в бой с вражескими БПЛА в небе над Украиной в ближайшее время”, — подчеркнули в WaR Zone.

Ранее сообщалось, что российский волонтерский проект "Архангел" испытывает беспилотный самолет, который может служить носителем для ударных коптеров. Речь идет о летательном аппарате, оснащенным тремя электродвигателями и обладает крыльями с размахом 5 метров.