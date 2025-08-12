Сумнівний експеримент: росіяни "прикрутили" дрон-перехоплювач до МіГ-29 (відео)

У російських соцмережах поширилися кадри, на яких, як стверджується, показано спробу інтеграції нового безпілотного перехоплювача "Архангел" на винищувач МіГ-29СМТ. Дрон був закріплений під крилом літака за допомогою кабельних стяжок, що робить подібну установку вкрай непрактичною і небезпечною.

Related video

Таке рішення російських інженерів викликає щонайменше подив, а західні оглядачі The War Zone назвали це "безглуздим піар-ходом".

Зйомка була проведена проєктом "Архангел" — російською волонтерською групою, що спеціалізується на FPV-дронах. На кадрах видно, як дрон-перехоплювач закріплений під зовнішнім крилом винищувача, в зоні датчика системи попередження про радіолокаційне опромінення. При цьому запуск дрона з такої позиції технічно неможливий, а сама конструкція не розрахована на високі швидкості реактивного польоту, зазначили експерти.

Ба більше, немає жодних підстав вважати, що безпілотник витримає навантаження під час польоту винищувача на високих швидкостях, з огляду на конструкцію БПЛА з чотирма вразливими пропелерами. Також сумнівно, що МіГ-29 взагалі здатний безпечно злетіти з таким "додатковим оснащенням", яке незрозуміло, яким чином має працювати.

Тим часом російські пропагандисти стверджують, що тривають роботи з інтеграції дронів-перехоплювачів безпосередньо у винищувачі, і навіть заявляють про можливість "доставки перехоплювача прямо до Києва або Львова".

"Після довгих пошуків ідеального варіанту розміщення наших керованих ракет (який, до речі, поки що не закінчено) ми вирішили розмістити перехоплювач на МІГи", — йдеться в пості каналу "Архангел".

Однак ці заяви експерти називають нереалістичними з огляду на потужну українську ППО та небезпеку наближення російських літаків до лінії фронту.

Оглядачі також зазначають, що FPV-дрони для повітряного перехоплення повинні володіти значно більшою швидкістю і висотністю, ніж стандартні ударні моделі. Поточна ж конфігурація, показана у відео, має вигляд радше як піар-акція, ніж як реальний бойовий проєкт.

"Наразі ми можемо з упевненістю сказати, що Росія практично не має шансів використати винищувачі для відправки безпілотників-перехоплювачів у бій із ворожими БПЛА в небі над Україною найближчим часом", — підкреслили в WaR Zone.

Раніше повідомлялося, що російський волонтерський проєкт "Архангел" випробовує безпілотний літак, який може служити носієм для ударних коптерів. Йдеться про літальний апарат, оснащений трьома електродвигунами, який має крила з розмахом 5 метрів.