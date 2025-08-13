Зенітний FPV-дрон США вперше перехопив безпілотник: що з ним не так (відео)

Нещодавно в США збили БПЛА за допомогою розвідувального безпілотника Skyraider, переобладнаного в FPV-дрон. Бойовою частиною перехоплювача слугувала протипіхотна міна направленої дії Claymore.

Мішенню американського дрона став невідомий БПЛА літакового типу, який мав досить низьку швидкість та літав на невеликій висоті, порівняно зі звичайними розвідувальними безпілотниками, зазначили експерти порталу Defence Express.

Як зазначають у виданні, переобладнання багаторазового квадрокоптера Skyraider в БПЛА-перехоплювач криє в собі зразу кілька проблем. В першу чергу йдеться про його вартість, яка суттєво вища, ніж у звичайних FPV-дронів. Окрім того, розвідувальні дрони, як правило, не можуть похвалитися хорошою маневреністю та швидкістю. Останнє має критичне значення для зенітних дронів.

Експерти вказали на те, що Skyraider ледве наздогнав навіть повільний безпілотник, що виступив у ролі мішені. Ще один згаданий недолік – якість зв’язку та камери. Попри те, що перехоплювач перебував досить близько до цілі, на відео іноді важко розрізнити БПЛА, на фоні трави.

"В США розпочали рухатись в напрямку зенітних FPV-дронів, й почали експериментувати з ними. Проте наразі, ті засоби які вони перевіряють, ймовірно, дорогі, повільні та не пристосовані для реальних бойових дій. Але необхідно зазначити, що ці висновки зроблені на основі одного відео сумнівної якості та заяви", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, українська компанія "Дикі Шершні" модернізувала свій дрон-перехоплювач Sting, створений для захисту від російських "Шахедів", зокрема, збільшивши його швидкість.

Фокус також повідомляв, що в Україні розробили дрон "Багнет", призначений для перехоплення російських ударних безпілотників типу "Шахед" та "Гербера".