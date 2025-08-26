"Эффектное фаершоу": дроны ВСУ уничтожили российский пункт управления БПЛА (видео)

Операторы БПЛА "Фурия" из 47 отдельной механизированной бригады "Магура" во взаимодействии с Воздушными Силами поразили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Российской Федерации.

Related video

Кадры работы украинских военных были опубликованы в официальном Telegram-канале 47 ОМБр "Магура". На видео, снятом с дрона, можно увидеть несколько мощных взрывов.

Уничтожение российского пункта управления БПЛА

"Устроили п****ам эффектное фаершоу ко Дню флага и Дню Независимости Украины", — говорится в подписи к видео.

Важно

Сообщается, что события происходили на Северо-Слобожанском направлении. Как следствие, был уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

"Обрезаем "крылья" вражеским летунам, чтобы наши воины работали спокойно и эффективно. И защищаем нашу логистику от нежелательных "гостей", — отметили в 47 ОМБр "Магура".

Напомним, бойцы отдельного отряда специального назначения Lasar's group 27-й Печерской бригады НГУ взорвали российский зенитно-ракетный комплекс С-300В с помощью беспилотника.

Фокус также сообщал, что Воины 118 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан", который нес на себе два FPV-дрона.