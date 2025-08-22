Российские "Орланы" теперь несут FPV-дроны: ВСУ сбили необычный вражеский БПЛА

Воины 118 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (118 ОМБр) уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан", который нес на себе два FPV-дрона.

Фото модернизированного вражеского БПЛА-разведчика было опубликовано на официальной странице подразделения в Facebook.

Сообщается, что пилоты дронов-перехватчиков 118 ОМБр уже сбили десятки разведывательных беспилотников ВС РФ, среди которых Орлан, Zala и Supercam. Однако БПЛА-"матку" удалось уничтожить впервые.

"В очередной раз доказываем: небо над нами — под контролем!" — отметили в 118 ОМБр.

Дрон "Орлан" чем он опасен

Российский разведывательный дрон "Орлан-10" способен наводить реактивную артиллерию, в частности РСЗО "Торнадо". БПЛА имеет дальность до 120 км и способен находиться в воздухе до 16 часов. Аппарат может функционировать без GPS или ГЛОНАСС, потому что ему можно запрограммировать маршрут заранее.

В свою очередь "Орлан-30" может наводить минометы с 240-мм минами "Смиливец" (до 10 км) или артиллерийские расчеты со 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" (до 25 км). Кроме того, беспилотник способен указывать цели для авиационных ракет Х-38МЛ на расстоянии до 40 км.

Напомним, в Украине разработали многоцелевой БПЛА "Довбуш Т10", способный нести до шести FPV-дронов.

Фокус также сообщал, что украинская компания IRV создала наземный дрон "Каракурт", который может дистанционно запускать одновременно несколько дронов.