Может одновременно запускать несколько FPV-дронов: в Украине создали наземного робота-матку (фото)

Режим работы "Каракурта" позволяет делать не только одиночный пуск FPV-дронов, но и парный. Причем оператор может одновременно управлять двумя дронами с одного пульта и что важно — оба беспилотника могут поразить одну цель.

Related video

Украинская компания IRV создала наземный роботизированный комплекс (НРК) "Каракурт". Он может дистанционно запускать одновременно несколько дронов. для дистанционного запуска нескольких дронов. Об этом пишет "Оборонка".

Демонстрация дрона-матки "Каракурт"

Новая система установлена на гусеничную платформу НРК "Веприк" для 6 беспилотников. Здесь вмонтированы две направляющие, на каждой из которых размещено по три FPV-дрона.

Разработчики ставили целью создать платформу, которая позволит запускать дроны из точек, удаленных от мест размещения операторов и позиций. "Каракурт" может дежурить круглосуточно и активироваться в случае обнаружения вражеских целей.

Дроны управляются через ретранслятор или через воздушную станцию. Комплекс может работать на расстоянии до 30 км, а сам НРК — на расстоянии 4 километра от станции связи.

Режим работы "Каракурта" позволяет делать не только одиночный пуск FPV-дронов, но и парный. Причем оператор может одновременно управлять двумя дронами с одного пульта и что важно — оба беспилотника могут поразить одну цель.

В будущем компания-разработчик планирует предоставить своим дронам возможность летать роем с использованием искусственного интеллекта.

Сейчас на "Каракурт" устанавливают 13-дюймовые дроны.

"У нас рекорд применения нашего борта 42-й бригадой, с полезной нагрузкой в 2,6 кг, составил 32,5 км в одну сторону. То есть до 30 км дальности с весом 3 кг мы легко обеспечиваем в одну сторону. А теперь добавьте к этому еще 4 километра размещения НРК-от командного центра, и мы получим более 34 км дальность поражения. А если повесить на дрон меньший вес и усилить ретрансляторы, комплекс сможет поражать цели даже до 40 км", — рассказал главный инженер "Инновационные разведывательные изделия" (IRV) Андрей Малышев.

Стоит один "Каракурт" около двух млн гривен, из них половина — это стоимость авиационной компоненты — 12 дронов, ретрансляторы и программное обеспечение. Другая половина приходится на НРК-платформу.

Пока разработчики не кодифицировали "Каракурт" поскольку постоянно его дорабатывают, сотрудничая с военными частями. Они считают, что в случае кодификации пространства для гибкости в совершенствовании комплекса будет значительно меньше.

Напомним, что недавно Китай заявил о намерении испытать новый дрон-матку Jiutian SS-UAV, что в переводе означает "большая высота", который может переносить на себе большое количество малых дронов. Дрон имеет большие размеры — 6 метров в длину, а его вес составляет 6 тонн и он может преодолевать 7000 километров.

Также сообщалось, что ВСУ используют БПЛА, который, отделяясь от основного дрона, поражает цели, которые могут ему угрожать. Дрон, отделяясь от "матки", атакует цель внизу или защищает "матку" от другого FPV