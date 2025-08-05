Може одночасно запускати кілька FPV-дронів: в Україні створили наземного робота-матку (фото)

Режим роботи "Каракурта" дозволяє робити не лише одиночний пуск FPV-дронів, але й парний. При чому оператор може одночасно керувати двома дронами з одного пульту і що важливо — обидва безпілотники можуть уразити одну ціль.

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Українська компанія IRV створила наземний роботизований комплекс (НРК) "Каракурт". Він може дистанційно запускати одночасно кілька дронів. для дистанційного запуску кількох дронів. Про це пише "Оборонка".

Демонстрація дрона-матки "Каракурт"

Нова система встановлена на гусеничну платформу НРК "Веприк" для 6 безпілотників. Тут вмонтовані дві направляючі, на кожній з яких розміщено по три FPV-дрони.

Розробники ставили за мету створити платформу, яка дозволить запускати дрони з точок, віддалених від місць розміщення операторів та позицій. "Каракурт" може чергувати цілодобово та активуватись у випадку виявлення ворожих цілей.

Дрони керуються через ретранслятор або через повітряну станцію. Комплекс може працювати на відстані до 30 км, а сам НРК — на відстані 4 кілометри від станції звʼязку.

Режим роботи "Каракурта" дозволяє робити не лише одиночний пуск FPV-дронів, але й парний. При чому оператор може одночасно керувати двома дронами з одного пульту і що важливо — обидва безпілотники можуть уразити одну ціль.

У майбутньому компанія-розробник планує надати своїм дронам можливість літати роєм з використанням штучного інтелекту.

Нині на "Каракурт" встановлюють 13-дюймові дрони.

"У нас рекорд застосування нашого борту 42-ю бригадою, з корисним навантаженням у 2,6 кг, склав 32,5 км в одну сторону. Тобто до 30 км дальності з вагою 3 кг ми легко забезпечуємо в одну сторону. А тепер додайте до цього ще 4 кілометри розміщення НРК-від командного центру, і ми отримаємо понад 34 км дальність ураження. А якщо почепити на дрон меншу вагу і посилити ретранслятори, комплекс зможе уражати цілі навіть до 40 км", — розповів головний інженер "Інноваційні розвідувальні вироби" (IRV) Андрій Малишев.

Коштує один "Каракурт" близько двох млн гривень, з них половина — це вартість авіаційної компоненти – 12 дронів, ретранслятори та програмне забезпечення. Інша половина припадає на НРК-платформу.

Поки що розробники не кодифікували "Каракурт" оскілки постійно його допрацьовують, співпрацюючи з військовими частинами. Вони вважають, що у випадку кодифікації простору для гнучкості у вдосконаленні комплексу буде значно менше.

Нагадаємо, що нещодавно Китай заявив про намір випробувати новий дрон-матку Jiutian SS-UAV, що в перекладі означає "велика висота", який може переносити на собі велику кількість малих дронів. Дрон має великі розміри — 6 метрів завдовжки, а його вага складає 6 тонн і він може долати 7000 кілометрів.

Також повідомлялося, що ЗСУ використовують БПЛА, який, відокремлюючись від основного дрона, вражає цілі, які можуть йому загрожувати. Дрон, відокремлюючись від "матки", атакує ціль внизу або захищає "матку" від іншого FPV