Російські "Орлани" тепер несуть FPV-дрони: ЗСУ збили незвичайний ворожий БПЛА

Воїни 118 окремої механізованої бригади Збройних сил України (118 ОМБр) знищили російський розвідуваний безпілотник «Орлан», який ніс на собі два FPV-дрони.

Фото модернізованого ворожого БПЛА-розвідника було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу у Facebook.

Повідомляється, що пілоти дронів-перехоплювачів 118 ОМБр вже збили десятки розвідувальних безпілотників ЗС РФ, серед яких Орлан, Zala та Supercam. Однак БПЛА-"матку" вдалося знищити вперше.

"У черговий раз доводимо: небо над нами — під контролем!" — зазначили в 118 ОМБр.

Дрон "Орлан" чим він небезпечний

Російський розвідувальний дрон "Орлан-10" здатний наводити реактивну артилерію, зокрема РСЗВ "Торнадо". БПЛА має дальність до 120 км і здатен перебувати в повітрі до 16 годин. Апарат може функціонувати без GPS або ГЛОНАСС, тому що йому можна запрограмувати маршрут заздалегідь.

Важливо

Своєю чергою "Орлан-30" може наводити міномети з 240-мм мінами "Сміливець" (до 10 км) або артилерійські розрахунки зі 152-мм керованими снарядами "Краснопіль" (до 25 км). Крім того, безпілотник здатний вказувати цілі для авіаційних ракет Х-38МЛ на відстані до 40 км.

Нагадаємо, в Україні розробили багатоцільовий БПЛА Довбуш Т10", здатний нести до шести FPV-дронів.

Фокус також повідомляв, що українська компанія IRV створила наземний дрон "Каракурт", який може дистанційно запускати одночасно кілька дронів.